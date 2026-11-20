15 τσιγάρα την ημέρα καπνίζουν 2 εκατομμύρια Έλληνες – Γιατί δεν το σβήνουν παρά το κόστος και τις απαγορεύσεις
15 τσιγάρα την ημέρα καπνίζουν 2 εκατομμύρια Έλληνες – Γιατί δεν το σβήνουν παρά το κόστος και τις απαγορεύσεις
Η Ευρωπαϊκή Ενωση ετοιμάζει νέες αυξήσεις στα τσιγάρα, που μπορεί να φτάσουν την τιμή του πακέτου σε 6,50-13,82 ευρώ, περιορισμό των σημείων πώλησης και απαγόρευση των φίλτρων, γιατί «δεν προσφέρουν τίποτα και επιβαρύνουν το περιβάλλον»
*Γράφει ο Χρήστος Δρογκάρης
Οι ειδήσεις της περασμένης εβδομάδας για τους Ελληνες οπαδούς του καπνίσματος -από τους πιο πολυπληθείς αναλογικά ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης- ήταν αποκαρδιωτικές. Από τη μία, τα σενάρια αναθεώρησης της Οδηγίας της Ε.Ε. για το κάπνισμα, που συζητήθηκαν στις Βρυξέλλες και περιλάμβαναν νέα σημαντική αύξηση της φορολογίας στα καπνικά προϊόντα, οι οποίες οδηγούν σε τιμές στο περίπτερο για την Ελλάδα κατ’ ελάχιστον στα 6,5 – έως ακόμα και 13,82 ευρώ. Και μπορεί η ψήφος-βέτο της Μάλτας να μην επέτρεψε την έκδοση απόφασης και η Ελλάδα μαζί με άλλες εννέα χώρες, λόγω «ειδικών συνθηκών», να εξασφάλισε «λογικές» αυξήσεις, καθώς και μεταβατική περίοδο δέκα ετών, έως το 2036, αλλά η πραγματικότητα και κυρίως η προοπτική δεν αλλάζουν.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Οι ειδήσεις της περασμένης εβδομάδας για τους Ελληνες οπαδούς του καπνίσματος -από τους πιο πολυπληθείς αναλογικά ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης- ήταν αποκαρδιωτικές. Από τη μία, τα σενάρια αναθεώρησης της Οδηγίας της Ε.Ε. για το κάπνισμα, που συζητήθηκαν στις Βρυξέλλες και περιλάμβαναν νέα σημαντική αύξηση της φορολογίας στα καπνικά προϊόντα, οι οποίες οδηγούν σε τιμές στο περίπτερο για την Ελλάδα κατ’ ελάχιστον στα 6,5 – έως ακόμα και 13,82 ευρώ. Και μπορεί η ψήφος-βέτο της Μάλτας να μην επέτρεψε την έκδοση απόφασης και η Ελλάδα μαζί με άλλες εννέα χώρες, λόγω «ειδικών συνθηκών», να εξασφάλισε «λογικές» αυξήσεις, καθώς και μεταβατική περίοδο δέκα ετών, έως το 2036, αλλά η πραγματικότητα και κυρίως η προοπτική δεν αλλάζουν.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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