15 τσιγάρα την ημέρα καπνίζουν 2 εκατομμύρια Έλληνες – Γιατί δεν το σβήνουν παρά το κόστος και τις απαγορεύσεις

Η Ευρωπαϊκή Ενωση ετοιμάζει νέες αυξήσεις στα τσιγάρα, που μπορεί να φτάσουν την τιμή του πακέτου σε 6,50-13,82 ευρώ, περιορισμό των σημείων πώλησης και απαγόρευση των φίλτρων, γιατί «δεν προσφέρουν τίποτα και επιβαρύνουν το περιβάλλον»