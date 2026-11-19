hyFive: Έρχεται στα ελληνικά νοσοκομεία το ψηφιακό εργαλείο για την πρόληψη λοιμώξεων
hyFive: Έρχεται στα ελληνικά νοσοκομεία το ψηφιακό εργαλείο για την πρόληψη λοιμώξεων
Το νέο σύστημα hyFive του ECDC έρχεται πιλοτικά στην Ελλάδα, με την επιστημονική υποστήριξη του ΕΟΔΥ, για την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων και την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής
Πόσο συχνά απολυμαίνουν σωστά τα χέρια τους οι γιατροί και οι νοσηλευτές πριν και μετά τη φροντίδα ενός ασθενούς; Τηρούνται τα απαραίτητα πρωτόκολλα υγιεινής στα νοσοκομεία; Και πώς μπορούν να εντοπιστούν εγκαίρως οι ελλείψεις που αυξάνουν τον κίνδυνο μετάδοσης μικροβίων;
Απαντήσεις σε αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα φιλοδοξεί να δώσει ένα νέο ψηφιακό εργαλείο που πρόκειται να εφαρμοστεί πιλοτικά στα ελληνικά νοσοκομεία, με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης των νοσοκομειακών λοιμώξεων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Απαντήσεις σε αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα φιλοδοξεί να δώσει ένα νέο ψηφιακό εργαλείο που πρόκειται να εφαρμοστεί πιλοτικά στα ελληνικά νοσοκομεία, με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης των νοσοκομειακών λοιμώξεων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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