hyFive: Έρχεται στα ελληνικά νοσοκομεία το ψηφιακό εργαλείο για την πρόληψη λοιμώξεων

Το νέο σύστημα hyFive του ECDC έρχεται πιλοτικά στην Ελλάδα, με την επιστημονική υποστήριξη του ΕΟΔΥ, για την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων και την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής