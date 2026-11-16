Ο πυρετός είναι μία από τις μεγαλύτερες πηγές ανησυχίας για τους γονείς. Πότε, όμως, χρειάζεται αντιπυρετικό και γιατί δεν πρέπει να αγχώνει τους γονείς μόνο ο αριθμός στο θερμόμετρο;