Πυρετός στα παιδιά: Τα συχνότερα λάθη των γονιών
Πυρετός στα παιδιά: Τα συχνότερα λάθη των γονιών
Ο πυρετός είναι μία από τις μεγαλύτερες πηγές ανησυχίας για τους γονείς. Πότε, όμως, χρειάζεται αντιπυρετικό και γιατί δεν πρέπει να αγχώνει τους γονείς μόνο ο αριθμός στο θερμόμετρο;
Μόλις το θερμόμετρο δείξει 38°C, πολλοί γονείς σπεύδουν να δώσουν αντιπυρετικό, με στόχο να επανέλθει γρήγορα η θερμοκρασία στο φυσιολογικό. Είναι, όμως, πάντα απαραίτητο;
Ο πυρετός αποτελεί φυσιολογική αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος απέναντι στις λοιμώξεις. Αντίθετα με την ανησυχία των γονιών, δεν χρειάζεται πάντοτε φαρμακευτική αντιμετώπιση.
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Ο πυρετός αποτελεί φυσιολογική αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος απέναντι στις λοιμώξεις. Αντίθετα με την ανησυχία των γονιών, δεν χρειάζεται πάντοτε φαρμακευτική αντιμετώπιση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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