Πόσο συχνά τρώνε κρέας οι μακροβιότεροι άνθρωποι στον κόσμο – Κορυφαίος μελετητής απαντά
Πόσο συχνά τρώνε κρέας οι μακροβιότεροι άνθρωποι στον κόσμο – Κορυφαίος μελετητής απαντά
Όσοι κατοικούν στις περιοχές που έχουν καταγραφεί ως Μπλε ζώνες, αποδίδουν τη μακροζωία τους σε ορισμένες καλές συνήθειες, αλλά και στη διατροφή - Ο κορυφαίος μελετητής της μακροζωίας Dan Buettner αποκαλύπτει τα μυστικά τους
Ο Dan Buettner, ειδικός στη μελέτη της μακροζωίας, συνεργάζεται με το National Geographic και είναι ο δημιουργός της θεωρίας των «Μπλε Ζωνών». Εδώ και πολλά χρόνια ερευνά πώς οι κάτοικοι ορισμένων περιοχών του πλανήτη καταφέρνουν να ζουν περισσότερο από τον μέσο όρο, συχνά ξεπερνώντας τα 100 χρόνια ζωής.
Ανάμεσα σε αυτές τις περιοχές βρίσκεται η Ικαρία, η Σαρδηνία στην Ιταλία, η χερσόνησος Nicoya της Κόστα Ρίκα και η Okinawa της Ιαπωνίας. Οι συνήθειες που συμβάλλουν στη μακροζωία των κατοίκων αυτών των περιοχών είναι αρκετές: έχουν λιγότερο στρες, δίνουν έμφαση στην κοινωνικοποίηση και στον σκοπό της ζωής. Αλλά πάνω απ’ όλα προσέχουν τη διατροφή τους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα