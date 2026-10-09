Τι προσφέρουν τα προγράμματα μακροχρόνιας φροντίδας – Η ασφάλιση για όσους χρειάζονται φροντίδα στο σπίτι

Όταν μια πάθηση ή ένα ατύχημα στερεί την αυτονομία, η καθημερινή φροντίδα μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά μια οικογένεια – Πώς λειτουργούν τα προγράμματα μακροχρόνιας φροντίδας