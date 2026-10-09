Τι προσφέρουν τα προγράμματα μακροχρόνιας φροντίδας – Η ασφάλιση για όσους χρειάζονται φροντίδα στο σπίτι
Τι προσφέρουν τα προγράμματα μακροχρόνιας φροντίδας – Η ασφάλιση για όσους χρειάζονται φροντίδα στο σπίτι
Όταν μια πάθηση ή ένα ατύχημα στερεί την αυτονομία, η καθημερινή φροντίδα μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά μια οικογένεια – Πώς λειτουργούν τα προγράμματα μακροχρόνιας φροντίδας
Μια κατηγορία ασφαλιστικών προγραμμάτων, που αποτελούν πολύτιμη παροχή σε όσους τα χρειαστούν, είναι αυτά που ονομάζονται «μακροχρόνιας φροντίδας». Απευθύνονται σε κάθε ηλικία, αλλά ίσως να έχουν αξία ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες, όπου οι πιθανότητες να χρειαστεί κάποιος φροντίδα κατ΄οίκον είναι αυξημένη.
Τα συγκεκριμένα ασφαλιστικά συμβόλαια εξασφαλίζουν στον κάτοχό τους τη βοήθεια που αυτός μπορεί να χρειαστεί να έχει στο σπίτι και του καλύπτουν τα έξοδα στην περίπτωση που δε μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί για οποιονδήποτε λόγο (πάθηση ή ατύχημα).
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τα συγκεκριμένα ασφαλιστικά συμβόλαια εξασφαλίζουν στον κάτοχό τους τη βοήθεια που αυτός μπορεί να χρειαστεί να έχει στο σπίτι και του καλύπτουν τα έξοδα στην περίπτωση που δε μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί για οποιονδήποτε λόγο (πάθηση ή ατύχημα).
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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