Στους 12 οι νεκροί σε δύο ημέρες από αιματηρές συγκρούσεις σε φυλακή της Σιναλόα
ΚΟΣΜΟΣ
Μεξικό Σιναλόα Φυλακή

Στους 12 οι νεκροί σε δύο ημέρες από αιματηρές συγκρούσεις σε φυλακή της Σιναλόα

Δύο ακόμη κρατούμενοι σκοτώθηκαν την Παρασκευή – Στρατός και αστυνομία επενέβησαν για να θέσουν την κατάσταση υπό έλεγχο

Στους 12 οι νεκροί σε δύο ημέρες από αιματηρές συγκρούσεις σε φυλακή της Σιναλόα
Δυο κρατούμενοι σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή κατά τη διάρκεια νέας σύγκρουσης μέσα σε φυλακή στην πολιτεία Σιναλόα, στο δυτικό Μεξικό, όπου ήδη ανταλλαγές πυρών είχαν στοιχίσει τη ζωή σε δέκα ανθρώπους την προηγουμένη, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η συγκεκριμένη φυλακή βρίσκεται στην τουριστική πόλη Μασατλάν, όπου οι βίαιες συγκρούσεις ανάμεσα σε κακοποιούς έχουν μετατραπεί σε καθημερινό φαινόμενο.

Κατά την πολιτειακή γραμματεία (σ.σ. το υπουργείο) Ασφαλείας στη Σιναλόα, ο στρατός και η αστυνομία επενέβησαν εκ νέου στη φυλακή και «έθεσαν την κατάσταση υπό έλεγχο».

Τα αίτια της νέας συμπλοκής είναι άγνωστα σε αυτό το στάδιο.

Προχθές Πέμπτη, εννιά φυλακισμένοι και επισκέπτης --παιδί-- σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών στην ίδια φυλακή. Δεν έχουν εξακριβωθεί τα κίνητρα ακόμη.



Σε κέντρα κράτησης της πολιτείας είναι έγκλειστα πολλά μέλη του καρτέλ Σιναλόα, βυθισμένου σε ανελέητη εσωτερική σύγκρουση με πάνω από 1.000 νεκρούς από το 2024.

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Πρόκειται για το τρίτο συμβάν αυτής της φύσης σε φυλακή στη Σιναλόα φέτος. Την 31η Μαΐου, επτά έγκλειστοι σκοτώθηκαν μέσα σε σωφρονιστικό κατάστημα στην Κουλιακάν, την πρωτεύουσα της πολιτείας.

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