Κατάθλιψη: Το γέλιο δεν είναι πάντα «φάρμακο» – Πότε το χιούμορ βοηθά και πότε μπορεί να βλάψει
Κατάθλιψη: Το γέλιο δεν είναι πάντα «φάρμακο» – Πότε το χιούμορ βοηθά και πότε μπορεί να βλάψει
Ένα αστείο μπορεί να προσφέρει προσωρινά ανακούφιση, αλλά στις πιο δύσκολες φάσεις της κατάθλιψης μπορεί να έχει αντίθετα αποτελέσματα - Τι δείχνει νέα ανασκόπηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας για τον ρόλο του χιούμορ στη θεραπεία της συχνότερης ψυχικής διαταραχής
Το χιούμορ μπορεί να βελτιώσει τη διάθεση, να χαλαρώσει την ένταση και να προσφέρει μια ευπρόσδεκτη ανάπαυλα από τις καθημερινές ανησυχίες. Όσον αφορά στην κατάθλιψη, όμως, το γέλιο δεν είναι πάντα το καλύτερο φάρμακο – και η χρήση του τη λάθος στιγμή μπορεί να μην βοηθήσει ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, να έχει αρνητικά αποτελέσματα.
Μια ανασκόπηση από ερευνητές του Πανεπιστημίου SWPS υποδηλώνει ότι το χιούμορ μπορεί να διαδραματίσει χρήσιμο ρόλο στη στήριξη της ψυχικής υγείας, κυρίως ενισχύοντας την ψυχολογική ανθεκτικότητα. Ωστόσο, τα αποτελέσματά του εξαρτώνται, σε μεγάλο βαθμό, από το πότε και πώς χρησιμοποιείται. Κατά τη διάρκεια ενός οξέος καταθλιπτικού επεισοδίου, η χρήση του χιούμορ φαίνεται να έχει περιορισμένη χρησιμότητα και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μια ανασκόπηση από ερευνητές του Πανεπιστημίου SWPS υποδηλώνει ότι το χιούμορ μπορεί να διαδραματίσει χρήσιμο ρόλο στη στήριξη της ψυχικής υγείας, κυρίως ενισχύοντας την ψυχολογική ανθεκτικότητα. Ωστόσο, τα αποτελέσματά του εξαρτώνται, σε μεγάλο βαθμό, από το πότε και πώς χρησιμοποιείται. Κατά τη διάρκεια ενός οξέος καταθλιπτικού επεισοδίου, η χρήση του χιούμορ φαίνεται να έχει περιορισμένη χρησιμότητα και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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