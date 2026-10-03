Κατάθλιψη: Το γέλιο δεν είναι πάντα «φάρμακο» – Πότε το χιούμορ βοηθά και πότε μπορεί να βλάψει

Ένα αστείο μπορεί να προσφέρει προσωρινά ανακούφιση, αλλά στις πιο δύσκολες φάσεις της κατάθλιψης μπορεί να έχει αντίθετα αποτελέσματα - Τι δείχνει νέα ανασκόπηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας για τον ρόλο του χιούμορ στη θεραπεία της συχνότερης ψυχικής διαταραχής