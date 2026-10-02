Οκτώ χόμπι που μας βοηθούν να «δραπετεύσουμε» από το καθημερινό άγχος – Ακόμη και 5 λεπτά αρκούν
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Οκτώ χόμπι που μας βοηθούν να «δραπετεύσουμε» από το καθημερινό άγχος – Ακόμη και 5 λεπτά αρκούν

Από δημιουργικές δραστηριότητες μέχρι την άσκηση και την κηπουρική, οι έρευνες δείχνουν ότι το να αφιερώνουμε χρόνο σ' ένα ευχάριστο χόμπι μπορεί να αποτελέσει έναν απλό τρόπο για τη διατήρηση της ψυχικής ευεξίας

Οκτώ χόμπι που μας βοηθούν να «δραπετεύσουμε» από το καθημερινό άγχος – Ακόμη και 5 λεπτά αρκούν
Βίκυ Βενιού
Το άγχος και η ανησυχία έχουν γίνει ένα οικείο κομμάτι της καθημερινής ζωής, με περίπου τα 3/4 των ενηλίκων να αναφέρουν σωματικά ή συναισθηματικά συμπτώματα που συνδέονται με κακή ψυχική υγεία. Το επίμονο άγχος μπορεί να επιβαρύνει τον οργανισμό, επιδεινώνοντας παθήσεις όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση και οι καρδιακές παθήσεις και παρεμποδίζοντας τον ύπνο.

Μια εξαιρετικά απλή στρατηγική μπορεί να αποδειχθεί πολύ χρήσιμη: Βρείτε κάτι που πραγματικά απολαμβάνετε να κάνετε. Τα χόμπι μπορούν να προσφέρουν μια διέξοδο από τις καθημερινές πιέσεις και να συμβάλουν στη μείωση των επιπέδων κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες.

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Βίκυ Βενιού
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