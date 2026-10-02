Οκτώ χόμπι που μας βοηθούν να «δραπετεύσουμε» από το καθημερινό άγχος – Ακόμη και 5 λεπτά αρκούν

Από δημιουργικές δραστηριότητες μέχρι την άσκηση και την κηπουρική, οι έρευνες δείχνουν ότι το να αφιερώνουμε χρόνο σ' ένα ευχάριστο χόμπι μπορεί να αποτελέσει έναν απλό τρόπο για τη διατήρηση της ψυχικής ευεξίας