Ξεκινά ο αντιγριπικός εμβολιασμός: Ποιους αφορά – Πόσοι τύποι εμβολίων υπάρχουν
Ξεκινά ο αντιγριπικός εμβολιασμός: Ποιους αφορά – Πόσοι τύποι εμβολίων υπάρχουν
Από τα μέσα Οκτωβρίου έως το τέλος Νοεμβρίου συστήνεται να γίνεται ο αντιγριπικός εμβολιασμός – Ποιες ομάδες έχουν προτεραιότητα και τι προβλέπει η νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας για τα ενισχυμένα εμβόλια στους μεγαλύτερους σε ηλικία
Ξεκινά ο αντιγριπικός εμβολιασμός, με το Υπουργείο Υγείας να δίνει τις νέες οδηγίες για την περίοδο 2026-2027 και να θέτει σε προτεραιότητα τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους και όσους κινδυνεύουν περισσότερο από σοβαρές επιπλοκές εάν νοσήσουν με εποχική γρίπη.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, το εμβόλιο πρέπει να γίνεται έγκαιρα, καθώς χρειάζονται περίπου δύο εβδομάδες για την ανάπτυξη ανοσολογικής απάντησης. Το προτεινόμενο «παράθυρο» είναι από τα μέσα Οκτωβρίου έως το τέλος Νοεμβρίου. Ωστόσο, όσοι δεν εμβολιαστούν στο διάστημα αυτό μπορούν να κάνουν το εμβόλιο καθ’ όλη τη διάρκεια της εποχικής γρίπης. Κατά κανόνα απαιτείται μία δόση ετησίως.
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Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, το εμβόλιο πρέπει να γίνεται έγκαιρα, καθώς χρειάζονται περίπου δύο εβδομάδες για την ανάπτυξη ανοσολογικής απάντησης. Το προτεινόμενο «παράθυρο» είναι από τα μέσα Οκτωβρίου έως το τέλος Νοεμβρίου. Ωστόσο, όσοι δεν εμβολιαστούν στο διάστημα αυτό μπορούν να κάνουν το εμβόλιο καθ’ όλη τη διάρκεια της εποχικής γρίπης. Κατά κανόνα απαιτείται μία δόση ετησίως.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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