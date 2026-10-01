Ξεκινά ο αντιγριπικός εμβολιασμός: Ποιους αφορά – Πόσοι τύποι εμβολίων υπάρχουν

Από τα μέσα Οκτωβρίου έως το τέλος Νοεμβρίου συστήνεται να γίνεται ο αντιγριπικός εμβολιασμός – Ποιες ομάδες έχουν προτεραιότητα και τι προβλέπει η νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας για τα ενισχυμένα εμβόλια στους μεγαλύτερους σε ηλικία