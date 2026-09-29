Δεν υπάρχει «Κβαντική Ιατρική» – Τι υπόσχονται οι πρακτικές χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση
Δεν υπάρχει «Κβαντική Ιατρική» – Τι υπόσχονται οι πρακτικές χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση
Οι έλεγχοι των αρμόδιων αρχών φέρνουν στο προσκήνιο το ερώτημα τι πραγματικά τεκμηριώνεται και τι παραμένει ένας ισχυρισμός
Μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο αρκεί για να αποκαλύψει το εύρος των υπηρεσιών που διαφημίζονται με όρους όπως «κβαντική ιατρική», «βιοσυντονισμός», «ενεργειακές θεραπείες» και «θεραπεία με συχνότητες».
Γίνεται λόγος, μεταξύ άλλων, για «ανίχνευση παθογόνων συχνοτήτων», «ενεργειακές ανισορροπίες» και «εξισορρόπηση του διαταραγμένου ηλεκτρομαγνητικού πεδίου», αλλά και για αποτοξίνωση, κυτταρική αναγέννηση, εντοπισμό δυσανεξιών και παρασίτων, ακόμη και για «επαναπρογραμματισμό» του οργανισμού. Οι αναφορές αυτές είναι ενδεικτικές μιας αγοράς στην οποία πρακτικές και υπηρεσίες προβάλλονται ως διαγνωστικές ή θεραπευτικές, με επιστημονικούς όρους να χρησιμοποιούνται ως βασικό μέρος της επιχειρηματολογίας τους. Η επίκληση της «κβαντικής» φυσικής, των «συχνοτήτων», του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου ή της «κυτταρικής αναγέννησης» δημιουργεί ένα επιστημονικό περίβλημα, που όμως δεν ισοδυναμεί αυτομάτως με επιστημονική τεκμηρίωση.
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Γίνεται λόγος, μεταξύ άλλων, για «ανίχνευση παθογόνων συχνοτήτων», «ενεργειακές ανισορροπίες» και «εξισορρόπηση του διαταραγμένου ηλεκτρομαγνητικού πεδίου», αλλά και για αποτοξίνωση, κυτταρική αναγέννηση, εντοπισμό δυσανεξιών και παρασίτων, ακόμη και για «επαναπρογραμματισμό» του οργανισμού. Οι αναφορές αυτές είναι ενδεικτικές μιας αγοράς στην οποία πρακτικές και υπηρεσίες προβάλλονται ως διαγνωστικές ή θεραπευτικές, με επιστημονικούς όρους να χρησιμοποιούνται ως βασικό μέρος της επιχειρηματολογίας τους. Η επίκληση της «κβαντικής» φυσικής, των «συχνοτήτων», του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου ή της «κυτταρικής αναγέννησης» δημιουργεί ένα επιστημονικό περίβλημα, που όμως δεν ισοδυναμεί αυτομάτως με επιστημονική τεκμηρίωση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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