Πόσα συμπληρώματα μαγνησίου υπάρχουν και πώς να επιλέξουμε το κατάλληλο – Ο ειδικός απαντά
Πόσα συμπληρώματα μαγνησίου υπάρχουν και πώς να επιλέξουμε το κατάλληλο – Ο ειδικός απαντά
Γλυκινικό, κιτρικό, L-θρεονικό ή μηλικό μαγνήσιο; Ειδικός εξηγεί τι γνωρίζουμε για το καθένα και ποιες υποσχέσεις δεν έχουν ακόμη επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση
Τα συμπληρώματα μαγνησίου έχουν κατακλύσει τα social media, με το γλυκινικό, το κιτρικό, το L-θρεονικό και το μηλικό μαγνήσιο να προτείνονται για καλύτερο ύπνο, λιγότερο άγχος, περισσότερη ενέργεια ή ακόμη και καλύτερη μνήμη. Πόσο διαφορετικά είναι όμως στην πραγματικότητα;
Το μαγνήσιο είναι ένα απαραίτητο μέταλλο που παίζει σημαντικό ρόλο σε εκατοντάδες λειτουργίες του οργανισμού, από τη φυσιολογική λειτουργία των μυών και των νεύρων έως την παραγωγή ενέργειας και τη διατήρηση της υγείας των οστών και των δοντιών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το μαγνήσιο είναι ένα απαραίτητο μέταλλο που παίζει σημαντικό ρόλο σε εκατοντάδες λειτουργίες του οργανισμού, από τη φυσιολογική λειτουργία των μυών και των νεύρων έως την παραγωγή ενέργειας και τη διατήρηση της υγείας των οστών και των δοντιών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα