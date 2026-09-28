Πόσα συμπληρώματα μαγνησίου υπάρχουν και πώς να επιλέξουμε το κατάλληλο – Ο ειδικός απαντά
YGEIAMOU.GR
Μαγνήσιο Συμπληρώματα διατροφής

Πόσα συμπληρώματα μαγνησίου υπάρχουν και πώς να επιλέξουμε το κατάλληλο – Ο ειδικός απαντά

Γλυκινικό, κιτρικό, L-θρεονικό ή μηλικό μαγνήσιο; Ειδικός εξηγεί τι γνωρίζουμε για το καθένα και ποιες υποσχέσεις δεν έχουν ακόμη επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση

Πόσα συμπληρώματα μαγνησίου υπάρχουν και πώς να επιλέξουμε το κατάλληλο – Ο ειδικός απαντά
Κλέλια Γιαρίμογλου
Τα συμπληρώματα μαγνησίου έχουν κατακλύσει τα social media, με το γλυκινικό, το κιτρικό, το L-θρεονικό και το μηλικό μαγνήσιο να προτείνονται για καλύτερο ύπνο, λιγότερο άγχος, περισσότερη ενέργεια ή ακόμη και καλύτερη μνήμη. Πόσο διαφορετικά είναι όμως στην πραγματικότητα;

Το μαγνήσιο είναι ένα απαραίτητο μέταλλο που παίζει σημαντικό ρόλο σε εκατοντάδες λειτουργίες του οργανισμού, από τη φυσιολογική λειτουργία των μυών και των νεύρων έως την παραγωγή ενέργειας και τη διατήρηση της υγείας των οστών και των δοντιών.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης