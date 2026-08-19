Τι κάνει το σκόρδο στη χοληστερόλη – Ωμό ή μαγειρεμένο για μεγαλύτερο όφελος;
Τι κάνει το σκόρδο στη χοληστερόλη – Ωμό ή μαγειρεμένο για μεγαλύτερο όφελος;
Μπορεί ένα από τα πιο συνηθισμένα υλικά της μεσογειακής κουζίνας να βοηθήσει στον έλεγχο της χοληστερόλης; Τι δείχνουν οι μελέτες για την LDL, την πίεση και το σάκχαρο και ποια μορφή σκόρδου φαίνεται να έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον
Μπορεί να δίνει ένταση στη γεύση και να αφήνει… ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην αναπνοή, όμως το σκόρδο απασχολεί εδώ και χρόνια τους επιστήμονες για έναν πολύ διαφορετικό λόγο: Την πιθανή επίδρασή του στην καρδιαγγειακή και μεταβολική υγεία.
Στο επίκεντρο βρίσκεται κυρίως η αλισίνη, μια δραστική ένωση που σχηματίζεται όταν το ωμό σκόρδο κόβεται ή πολτοποιείται. Τα διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι το σκόρδο ή τα συμπληρώματά του μπορούν να επιφέρουν μικρή μείωση της ολικής και της LDL («κακής») χοληστερόλης, χωρίς, ωστόσο, το αποτέλεσμα να είναι τόσο ισχυρό ή σταθερό ώστε να υποκαθιστά την καθιερωμένη θεραπεία.
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Στο επίκεντρο βρίσκεται κυρίως η αλισίνη, μια δραστική ένωση που σχηματίζεται όταν το ωμό σκόρδο κόβεται ή πολτοποιείται. Τα διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι το σκόρδο ή τα συμπληρώματά του μπορούν να επιφέρουν μικρή μείωση της ολικής και της LDL («κακής») χοληστερόλης, χωρίς, ωστόσο, το αποτέλεσμα να είναι τόσο ισχυρό ή σταθερό ώστε να υποκαθιστά την καθιερωμένη θεραπεία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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