Τι κάνει το σκόρδο στη χοληστερόλη – Ωμό ή μαγειρεμένο για μεγαλύτερο όφελος;

Μπορεί ένα από τα πιο συνηθισμένα υλικά της μεσογειακής κουζίνας να βοηθήσει στον έλεγχο της χοληστερόλης; Τι δείχνουν οι μελέτες για την LDL, την πίεση και το σάκχαρο και ποια μορφή σκόρδου φαίνεται να έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον