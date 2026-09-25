Το παιδί χτύπησε στο σχολείο; Τι αλλάζει στην αντιμετώπιση εάν έχει ιδιωτική ασφάλιση

Από ένα ατύχημα στο σχολείο ή στις εξωσχολικές δραστηριότητες έως μια σοβαρότερη νοσηλεία, τα ασφαλιστικά προγράμματα Υγείας προσφέρουν διαφορετικές επιλογές κάλυψης για τα παιδιά