Το παιδί χτύπησε στο σχολείο; Τι αλλάζει στην αντιμετώπιση εάν έχει ιδιωτική ασφάλιση
Το παιδί χτύπησε στο σχολείο; Τι αλλάζει στην αντιμετώπιση εάν έχει ιδιωτική ασφάλιση
Από ένα ατύχημα στο σχολείο ή στις εξωσχολικές δραστηριότητες έως μια σοβαρότερη νοσηλεία, τα ασφαλιστικά προγράμματα Υγείας προσφέρουν διαφορετικές επιλογές κάλυψης για τα παιδιά
Νέα σχολική χρονιά και τα παιδιά εισέρχονται στον μαθησιακό στίβο έχοντας βέβαια και σειρά από άλλες δραστηριότητες στις οποίες μετέχουν. Οι γονείς εύλογα να ανησυχούν αφού η εμπειρία δείχνει ότι τα ατυχήματα είναι πιθανά, συμβαίνουν και έχουν και διαφορετικό βαθμό σοβαρότητας.
Η άμεση παροχή πρώτης βοήθειας είναι πολύ σημαντική και αυτό αποτελεί αγωνία και για τους εκπαιδευτικούς και για τους γονείς. Η ιδιωτική ασφάλιση μέσα από τα ατομικά ή και τα ομαδικά προγράμματά της παρέχει αυτή την ταχύτητα στην άμεση αντιμετώπιση κάθε περιστατικού. Άμεση πρόσβαση –με ιδιωτικό ασθενοφόρο– σε ιδιωτικά νοσοκομεία, χωρίς καθυστερήσεις και ακαριαία παροχή ιατρικών υπηρεσιών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η άμεση παροχή πρώτης βοήθειας είναι πολύ σημαντική και αυτό αποτελεί αγωνία και για τους εκπαιδευτικούς και για τους γονείς. Η ιδιωτική ασφάλιση μέσα από τα ατομικά ή και τα ομαδικά προγράμματά της παρέχει αυτή την ταχύτητα στην άμεση αντιμετώπιση κάθε περιστατικού. Άμεση πρόσβαση –με ιδιωτικό ασθενοφόρο– σε ιδιωτικά νοσοκομεία, χωρίς καθυστερήσεις και ακαριαία παροχή ιατρικών υπηρεσιών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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