Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής: Η αθόρυβη «ωρολογιακή βόμβα» που τρομάζει τους ασθενείς
Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής: Η αθόρυβη «ωρολογιακή βόμβα» που τρομάζει τους ασθενείς
Η αβεβαιότητα και το άγχος συντροφεύουν τους ασθενείς που ζουν γνωρίζοντας ότι έχουν ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής το οποίο πρέπει να παρακολουθούν
Πώς είναι να γνωρίζει κάποιος ότι σε μία από τις μεγαλύτερες αρτηρίες του σώματός του υπάρχει ένα ανεύρυσμα, το οποίο δεν μπορεί ούτε να δει ούτε να αισθανθεί, αλλά πρέπει να παρακολουθεί συστηματικά για χρόνια; Για κάποιους ασθενείς είναι σαν να ζουν με μια «ωρολογιακή βόμβα». Για άλλους, είναι μια πληροφορία που σταδιακά μαθαίνουν να εντάσσουν στην καθημερινότητά τους, χωρίς όμως να μπορούν ποτέ να την ξεχάσουν εντελώς.
Αυτή την λιγότερο ορατή πλευρά του ανευρύσματος κοιλιακής αορτής αναδεικνύει νέα συστηματική ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο Journal of Vascular Nursing. Οι ερευνητές εξέτασαν 14 μελέτες με συνολικά 150 ασθενείς και διαπίστωσαν ότι η αβεβαιότητα, το άγχος και η αίσθηση απώλειας ελέγχου μπορεί να συνοδεύουν τους ασθενείς από τη διάγνωση και την παρακολούθηση έως το χειρουργείο και την ανάρρωση.
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Αυτή την λιγότερο ορατή πλευρά του ανευρύσματος κοιλιακής αορτής αναδεικνύει νέα συστηματική ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο Journal of Vascular Nursing. Οι ερευνητές εξέτασαν 14 μελέτες με συνολικά 150 ασθενείς και διαπίστωσαν ότι η αβεβαιότητα, το άγχος και η αίσθηση απώλειας ελέγχου μπορεί να συνοδεύουν τους ασθενείς από τη διάγνωση και την παρακολούθηση έως το χειρουργείο και την ανάρρωση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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