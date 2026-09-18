Γιατί κάποιες γυναίκες «λάμπουν» μετά το διαζύγιο – Μια ψυχολόγος εξηγεί το «divorce glow-up»
Γιατί κάποιες γυναίκες «λάμπουν» μετά το διαζύγιο – Μια ψυχολόγος εξηγεί το «divorce glow-up»
Η νέα τάση του TikTok παρουσιάζει γυναίκες πριν και μετά το διαζύγιο. Πίσω από την αλλαγμένη εμφάνιση, όμως, μπορεί να κρύβεται μια πολύ βαθύτερη διαδικασία - Μια ψυχολόγος αναλύει το φαινόμενο του «divorce glow-up»
Χαμόγελο, καινούργιο κούρεμα, απώλεια βάρους, περισσότερη αυτοπεποίθηση και μια εικόνα που μοιάζει να φωνάζει «νέα ζωή». Ίσως έχετε πέσει κι εσείς σε κάποιο από αυτά τα βίντεο στο TikTok, στα οποία όλο και περισσότερες γυναίκες παρουσιάζουν το δικό τους «divorce glow-up», αντιπαραβάλλοντας τον (χειρότερο) εαυτό τους μέσα στον γάμο με την (καλύτερη) εικόνα τους μετά το διαζύγιο.
Η τάση άρχισε να κερδίζει έδαφος από τα τέλη του 2025 και γρήγορα μετατράπηκε σε κάτι μεγαλύτερο από ένα ακόμη διαδικτυακό «πριν και μετά». Πάρτι διαζυγίου, ειδικές προσκλήσεις, μπλουζάκια με σαρκαστικά μηνύματα και αναρτήσεις που εξυμνούν τη νέα εργένικη ζωή συνθέτουν πλέον μια ολόκληρη κουλτούρα γύρω από το τέλος ενός γάμου. Είναι όμως πράγματι το διαζύγιο μια συνταγή «μεταμόρφωσης»;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η τάση άρχισε να κερδίζει έδαφος από τα τέλη του 2025 και γρήγορα μετατράπηκε σε κάτι μεγαλύτερο από ένα ακόμη διαδικτυακό «πριν και μετά». Πάρτι διαζυγίου, ειδικές προσκλήσεις, μπλουζάκια με σαρκαστικά μηνύματα και αναρτήσεις που εξυμνούν τη νέα εργένικη ζωή συνθέτουν πλέον μια ολόκληρη κουλτούρα γύρω από το τέλος ενός γάμου. Είναι όμως πράγματι το διαζύγιο μια συνταγή «μεταμόρφωσης»;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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