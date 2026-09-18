Γιατί κάποιες γυναίκες «λάμπουν» μετά το διαζύγιο – Μια ψυχολόγος εξηγεί το «divorce glow-up»

Η νέα τάση του TikTok παρουσιάζει γυναίκες πριν και μετά το διαζύγιο. Πίσω από την αλλαγμένη εμφάνιση, όμως, μπορεί να κρύβεται μια πολύ βαθύτερη διαδικασία - Μια ψυχολόγος αναλύει το φαινόμενο του «divorce glow-up»