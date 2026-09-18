Οι καρποί μας «δουλεύουν» όλη μέρα – 4 απλές ασκήσεις για να τους δυναμώσουμε
Οι καρποί μας «δουλεύουν» όλη μέρα – 4 απλές ασκήσεις για να τους δυναμώσουμε
Από το κινητό και το πληκτρολόγιο μέχρι το άνοιγμα μιας πόρτας, οι καρποί μας καταπονούνται καθημερινά - Πώς μπορούμε να τους προστατεύσουμε
Ένας αμβλύς πόνος στον καρπό μπορεί στην αρχή να μοιάζει ασήμαντος. Λίγη ενόχληση μετά το τένις, πολλές ώρες στον υπολογιστή ή μια άτσαλη κίνηση. Συχνά τον αγνοούμε, μέχρι να αρχίσει να δυσκολεύει απλές κινήσεις: να ανοίξουμε μια πόρτα, να κρατήσουμε ένα φλιτζάνι, να χρησιμοποιήσουμε ένα μαχαίρι, να γράψουμε ένα μήνυμα.
Οι καρποί είναι από τις πιο χρήσιμες και, ταυτόχρονα, υποτιμημένες αρθρώσεις του σώματος. Μας δίνουν δύναμη, ευελιξία και ακρίβεια, αλλά επειδή τους εκμεταλλευόμαστε συνεχώς, είναι και ευάλωτοι.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Οι καρποί είναι από τις πιο χρήσιμες και, ταυτόχρονα, υποτιμημένες αρθρώσεις του σώματος. Μας δίνουν δύναμη, ευελιξία και ακρίβεια, αλλά επειδή τους εκμεταλλευόμαστε συνεχώς, είναι και ευάλωτοι.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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