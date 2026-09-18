Οι καρποί μας «δουλεύουν» όλη μέρα – 4 απλές ασκήσεις για να τους δυναμώσουμε

Από το κινητό και το πληκτρολόγιο μέχρι το άνοιγμα μιας πόρτας, οι καρποί μας καταπονούνται καθημερινά - Πώς μπορούμε να τους προστατεύσουμε