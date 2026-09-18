Με το άρωμα του σώματός μας – Μας κάνει πιο ελκυστικούς το να κάνουμε λιγότερα ντους; Τι λένε οι ειδικοί για τη νέα τάση
Με το άρωμα του σώματός μας – Μας κάνει πιο ελκυστικούς το να κάνουμε λιγότερα ντους; Τι λένε οι ειδικοί για τη νέα τάση
Οι ειδικοί εξηγούν τι ισχύει για το λεγόμενο «pheromone maxxing» - Και γιατί η υπόσχεση ότι η φυσική μυρωδιά του σώματος λειτουργεί ως «όπλο έλξης» ίσως παραείναι καλή για να είναι αληθινή
Σε διάφορες γωνιές του διαδικτύου, εκεί όπου ανταλλάσσονται κάθε είδους συμβουλές αυτοβελτίωσης, ένα νέο trend κάνει την εμφάνισή του: το «φυσικό άρωμα» του σώματος ως «όπλο έλξης».
Το αποσμητικό μπαίνει στο στόχαστρο, το περιστασιακό πλύσιμο παρουσιάζεται ως στρατηγική και οι θεωρίες περί φερομονών υπόσχονται ότι η σωστή μυρωδιά μπορεί να κάνει… θαύματα στην προσέλκυση συντρόφου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το αποσμητικό μπαίνει στο στόχαστρο, το περιστασιακό πλύσιμο παρουσιάζεται ως στρατηγική και οι θεωρίες περί φερομονών υπόσχονται ότι η σωστή μυρωδιά μπορεί να κάνει… θαύματα στην προσέλκυση συντρόφου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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