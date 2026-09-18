Με το άρωμα του σώματός μας – Μας κάνει πιο ελκυστικούς το να κάνουμε λιγότερα ντους; Τι λένε οι ειδικοί για τη νέα τάση
YGEIAMOU.GR
Έλξη Μπάνιο Μυρωδιά Ντους Οσμή Φερομόνες

Με το άρωμα του σώματός μας – Μας κάνει πιο ελκυστικούς το να κάνουμε λιγότερα ντους; Τι λένε οι ειδικοί για τη νέα τάση

Οι ειδικοί εξηγούν τι ισχύει για το λεγόμενο «pheromone maxxing» - Και γιατί η υπόσχεση ότι η φυσική μυρωδιά του σώματος λειτουργεί ως «όπλο έλξης» ίσως παραείναι καλή για να είναι αληθινή

Με το άρωμα του σώματός μας – Μας κάνει πιο ελκυστικούς το να κάνουμε λιγότερα ντους; Τι λένε οι ειδικοί για τη νέα τάση
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Σε διάφορες γωνιές του διαδικτύου, εκεί όπου ανταλλάσσονται κάθε είδους συμβουλές αυτοβελτίωσης, ένα νέο trend κάνει την εμφάνισή του: το «φυσικό άρωμα» του σώματος ως «όπλο έλξης».

Το αποσμητικό μπαίνει στο στόχαστρο, το περιστασιακό πλύσιμο παρουσιάζεται ως στρατηγική και οι θεωρίες περί φερομονών υπόσχονται ότι η σωστή μυρωδιά μπορεί να κάνει… θαύματα στην προσέλκυση συντρόφου.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης