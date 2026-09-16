Μπορεί η βιταμίνη C να προλάβει το κρυολόγημα; Ο μύθος που ξεκίνησε από έναν νομπελίστα

Η πεποίθηση ότι οι μεγάλες δόσεις βιταμίνης C προλαμβάνουν ή «κόβουν» το κρυολόγημα κρατά εδώ και δεκαετίες - Τα δεδομένα, όμως, είναι πολύ πιο συγκρατημένα από τον μύθο