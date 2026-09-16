Μπορεί η βιταμίνη C να προλάβει το κρυολόγημα; Ο μύθος που ξεκίνησε από έναν νομπελίστα
Μπορεί η βιταμίνη C να προλάβει το κρυολόγημα; Ο μύθος που ξεκίνησε από έναν νομπελίστα
Η πεποίθηση ότι οι μεγάλες δόσεις βιταμίνης C προλαμβάνουν ή «κόβουν» το κρυολόγημα κρατά εδώ και δεκαετίες - Τα δεδομένα, όμως, είναι πολύ πιο συγκρατημένα από τον μύθο
Με την πρώτη φθινοπωρινή αλλαγή του καιρού, τα ράφια των φαρμακείων και των σούπερ μάρκετ γεμίζουν ξανά με προϊόντα βιταμίνης C. Η σύνδεση μοιάζει σχεδόν αυτονόητη: Xειμώνας, συνάχι, κρυολόγημα, άρα βιταμίνη C. Όμως η ιδέα ότι οι μεγάλες δόσεις μπορούν να μας προστατεύσουν αποτελεσματικά από ένα κρυολόγημα δεν ξεκίνησε από ισχυρά επιστημονικά δεδομένα.
Όπως εξηγεί με άρθρο της στο The Conversation η Evangeline Mantzioris, Διευθύντρια Προγράμματος Διατροφής και Επιστημών Τροφίμων και διαπιστευμένη διαιτολόγος στο Adelaide University, η ιστορία αυτή συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τον Αμερικανό χημικό Linus Pauling, έναν επιστήμονα που τιμήθηκε με δύο Νόμπελ: Χημείας το 1954 και Ειρήνης το 1962.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Όπως εξηγεί με άρθρο της στο The Conversation η Evangeline Mantzioris, Διευθύντρια Προγράμματος Διατροφής και Επιστημών Τροφίμων και διαπιστευμένη διαιτολόγος στο Adelaide University, η ιστορία αυτή συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τον Αμερικανό χημικό Linus Pauling, έναν επιστήμονα που τιμήθηκε με δύο Νόμπελ: Χημείας το 1954 και Ειρήνης το 1962.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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