Αυτοκτονίες: Ποια η θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη
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Αυτοκτονίες: Ποια η θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη

Στην Ελλάδα καταγράφηκαν 4,3 θάνατοι λόγω αυτοκτονίας ανά 100.000 κατοίκους - Στην ΕΕ περισσότεροι από 3 στους 4 θανάτους από αυτοκτονία αφορούν άνδρες, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat

Αυτοκτονίες: Ποια η θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη
Κλέλια Γιαρίμογλου
Σταδιακή υποχώρηση των θανάτων από αυτοκτονία καταγράφεται την τελευταία δεκαετία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat. Πίσω από τη συνολική βελτίωση, ωστόσο, παραμένουν σημαντικές διαφορές τόσο μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών όσο και ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες.

Το 2023 καταγράφηκαν στην ΕΕ 48.370 θάνατοι από αυτοκτονία, αριθμός που αντιστοιχεί στο 1% του συνόλου των θανάτων. Ο τυποποιημένος δείκτης θνησιμότητας διαμορφώθηκε στους 10,4 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους, έναντι 10,6 το 2022 και 12,2 το 2013. Τα στοιχεία δείχνουν επομένως μία μακροπρόθεσμη πτωτική τάση, χωρίς, ωστόσο, αυτή να είναι ομοιόμορφη σε ολόκληρη την Ευρώπη.

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Κλέλια Γιαρίμογλου
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