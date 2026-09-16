Αυτοκτονίες: Ποια η θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη

Στην Ελλάδα καταγράφηκαν 4,3 θάνατοι λόγω αυτοκτονίας ανά 100.000 κατοίκους - Στην ΕΕ περισσότεροι από 3 στους 4 θανάτους από αυτοκτονία αφορούν άνδρες, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat