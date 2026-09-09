Η μελέτη για τη λιποπρωτεΐνη (a) που προβληματίζει – Ελληνίδα καρδιολόγος του Χάρβαρντ εξηγεί
Η μελέτη για τη λιποπρωτεΐνη (a) που προβληματίζει – Ελληνίδα καρδιολόγος του Χάρβαρντ εξηγεί
Τα αποτελέσματα της μελέτης Lp(a)HORIZON εξηγεί η κυρία Ιουλία Γράψα, Επιμελήτρια Καρδιολογίας και Διευθύντρια εκπαίδευσης Καρδιολογίας στο νοσοκομείο Brigham and Women's Hospital και στην Ιατρική σχολή του Χάρβαρντ
* Γράφει η κυρία Ιουλία Γράψα, Επιμελήτρια Καρδιολογίας και Διευθύντρια εκπαίδευσης Καρδιολογίας στο νοσοκομείο Brigham and Women’s Hospital και στην Ιατρική σχολή του Harvard
Τα αποτελέσματα της Lp(a)HORIZON ανακοινώθηκαν πρόσφατα, όμως, το εύρημα δεν ήταν το αναμενόμενο και προκάλεσε προβληματισμό. Ωστόσο, η σωστή ανάγνωσή του απαιτεί ψυχραιμία και ισορροπία.
Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Η λιποπρωτεΐνη (a), ή Lp(a), είναι ένα σωματίδιο του αίματος που μοιάζει με την «κακή» χοληστερόλη (LDL), φέρει όμως προσαρτημένη μια επιπλέον, «κολλώδη» πρωτεΐνη. Όταν βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, μπορεί να επιταχύνει τη συσσώρευση λιπώδους πλάκας στα τοιχώματα των αρτηριών και να την κάνει πιο ευάλωτη σε ρήξη, τη διαδικασία δηλαδή που μπορεί να οδηγήσει σε έμφραγμα ή εγκεφαλικό. Και δεν πρόκειται για σπάνιο εύρημα: περίπου ένας στους πέντε ανθρώπους παγκοσμίως έχει αυξημένη Lp(a).
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Τα αποτελέσματα της Lp(a)HORIZON ανακοινώθηκαν πρόσφατα, όμως, το εύρημα δεν ήταν το αναμενόμενο και προκάλεσε προβληματισμό. Ωστόσο, η σωστή ανάγνωσή του απαιτεί ψυχραιμία και ισορροπία.
Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Η λιποπρωτεΐνη (a), ή Lp(a), είναι ένα σωματίδιο του αίματος που μοιάζει με την «κακή» χοληστερόλη (LDL), φέρει όμως προσαρτημένη μια επιπλέον, «κολλώδη» πρωτεΐνη. Όταν βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, μπορεί να επιταχύνει τη συσσώρευση λιπώδους πλάκας στα τοιχώματα των αρτηριών και να την κάνει πιο ευάλωτη σε ρήξη, τη διαδικασία δηλαδή που μπορεί να οδηγήσει σε έμφραγμα ή εγκεφαλικό. Και δεν πρόκειται για σπάνιο εύρημα: περίπου ένας στους πέντε ανθρώπους παγκοσμίως έχει αυξημένη Lp(a).
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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