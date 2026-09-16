Καρκίνος: 1 στα 4 νέα περιστατικά στους άνδρες στην Ευρώπη αφορά τον προστάτη
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Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία Καρκίνος Προστάτη

Καρκίνος: 1 στα 4 νέα περιστατικά στους άνδρες στην Ευρώπη αφορά τον προστάτη

Σχεδόν 1 στις 4 νέες διαγνώσεις καρκίνου στους άνδρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφορά τον προστάτη - Τι αλλάζει στον προληπτικό έλεγχο και ποιες είναι οι νέες οδηγίες, σύμφωνα με την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία

Καρκίνος: 1 στα 4 νέα περιστατικά στους άνδρες στην Ευρώπη αφορά τον προστάτη
ygeiamou.gr team
Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά του Καρκίνου του Προστάτη (European Prostate Cancer Day), η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία (EOE), επισημαίνει τη σημαντική επιβάρυνση που εξακολουθεί να προκαλεί η νόσος στην υγεία των ανδρών και αναδεικνύει τις νεότερες εξελίξεις στην Ευρώπη για την έγκαιρη ανίχνευση και διάγνωσή της.

Σύμφωνα με τις νεότερες εκτιμήσεις του European Cancer Information System (ECIS) για το 2024, ο καρκίνος του προστάτη είναι ο συχνότερα διαγνωσμένος καρκίνος στους άνδρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το σύνολο των νέων περιστατικών καρκίνου που διαγιγνώσκονται στους άνδρες, το 22,3% αφορά τον καρκίνο του προστάτη, δηλαδή σχεδόν 1 στα 4 περιστατικά.

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ygeiamou.gr team
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