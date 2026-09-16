Καρκίνος: 1 στα 4 νέα περιστατικά στους άνδρες στην Ευρώπη αφορά τον προστάτη

Σχεδόν 1 στις 4 νέες διαγνώσεις καρκίνου στους άνδρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφορά τον προστάτη - Τι αλλάζει στον προληπτικό έλεγχο και ποιες είναι οι νέες οδηγίες, σύμφωνα με την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία