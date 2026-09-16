Βρέθηκε βακτήριο του ουροποιητικού που παράγει τεστοστερόνη – Πώς επηρεάζει τον καρκίνο προστάτη
YGEIAMOU.GR
Ανδρογόνα Βακτήριο Καρκίνος Προστάτη Μικροβίωμα Ουροποιητικό σύστημα Προστάτης Τεστοστερόνη

Βρέθηκε βακτήριο του ουροποιητικού που παράγει τεστοστερόνη – Πώς επηρεάζει τον καρκίνο προστάτη

Επιστήμονες ανακάλυψαν ότι ένα βακτήριο του ουροποιητικού συστήματος μπορεί να μετατρέψει την DHEA σε τεστοστερόνη. Το εύρημα δημιουργεί νέα ερωτήματα για το μικροβίωμα και το ορμονικό περιβάλλον του προστάτη

Βρέθηκε βακτήριο του ουροποιητικού που παράγει τεστοστερόνη – Πώς επηρεάζει τον καρκίνο προστάτη
Βίκυ Βενιού
Επιστήμονες ανακάλυψαν ότι ένα βακτήριο που ζει στο ανθρώπινο ουροποιητικό σύστημα μπορεί, υπό εργαστηριακές συνθήκες, να παράξει τεστοστερόνη από μια ουσία που υπάρχει φυσιολογικά στον οργανισμό. Το εύρημα ανοίγει ένα νέο πεδίο έρευνας για την πιθανή σχέση ανάμεσα στο μικροβίωμα του ουροποιητικού και τον καρκίνο του προστάτη.

Η ανακάλυψη, που δημοσιεύθηκε στο Nature Communications, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή η τεστοστερόνη και άλλα ανδρογόνα παίζουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του προστάτη. Πολλές περιπτώσεις καρκίνου του προστάτη χρησιμοποιούν τα ανδρογόνα για να αναπτυχθούν, γι’ αυτό και στη θεραπεία της προχωρημένης νόσου χρησιμοποιείται συχνά η θεραπεία στέρησης ανδρογόνων (ADT), η οποία μειώνει την τεστοστερόνη ή εμποδίζει τη δράση της.

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Βίκυ Βενιού
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