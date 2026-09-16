Βρέθηκε βακτήριο του ουροποιητικού που παράγει τεστοστερόνη – Πώς επηρεάζει τον καρκίνο προστάτη

Επιστήμονες ανακάλυψαν ότι ένα βακτήριο του ουροποιητικού συστήματος μπορεί να μετατρέψει την DHEA σε τεστοστερόνη. Το εύρημα δημιουργεί νέα ερωτήματα για το μικροβίωμα και το ορμονικό περιβάλλον του προστάτη