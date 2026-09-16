Επείγουσα δράση για τους πρωτοφανείς κινδύνους της ΑΙ ζητούν τα Ηνωμένα Έθνη
Επείγουσα δράση για τους πρωτοφανείς κινδύνους της ΑΙ ζητούν τα Ηνωμένα Έθνη
«Όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα απειλούνται» από αυτήν την τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων στη ζωή και την τροφή, την ιδιωτικότητα, την υγεία και την ασφάλεια, σύμφωνα με τον Ύπατο Αρμοστή
Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ζήτησε «επείγουσα δράση» για θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ, AI), μπροστά στους «πρωτοφανούς κινδύνους» που θέτουν τα πιο προηγμένα συστήματα.
«Καλώ τα κράτη και τις επιχειρήσεις να κινητοποιηθούν επειγόντως σε πολυμερή φόρουμ για να καθορίσουν μια πορεία δράσης για τη ρύθμιση των μοντέλων αιχμής AI», δήλωσε ο Φόλκερ Τουρκ σε ανοιχτή επιστολή που απέστειλε σε κράτη και εταιρείες του κλάδου.
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