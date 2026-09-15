Τι καλύπτουν τα παλιά και τι τα νέα συμβόλαια Υγείας – Ενημερωθείτε για τις διαφορές

Τα ισόβια συμβόλαια Υγείας συνυπάρχουν πλέον με τα ετησίως ανανεούμενα, δημιουργώντας εύλογες απορίες για τις καλύψεις τους. Τι συμβαίνει όταν μια σύγχρονη θεραπεία δεν αναφέρεται στους παλιούς όρους και τι πρέπει να ελέγξει ο ασφαλισμένος