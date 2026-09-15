Τι καλύπτουν τα παλιά και τι τα νέα συμβόλαια Υγείας – Ενημερωθείτε για τις διαφορές
Τι καλύπτουν τα παλιά και τι τα νέα συμβόλαια Υγείας – Ενημερωθείτε για τις διαφορές
Τα ισόβια συμβόλαια Υγείας συνυπάρχουν πλέον με τα ετησίως ανανεούμενα, δημιουργώντας εύλογες απορίες για τις καλύψεις τους. Τι συμβαίνει όταν μια σύγχρονη θεραπεία δεν αναφέρεται στους παλιούς όρους και τι πρέπει να ελέγξει ο ασφαλισμένος
Τα ασφαλιστικά προγράμματα Υγείας που προέρχονται από το μακρινό παρελθόν και είχαν αποκτηθεί πριν από δεκαετίες -μέχρι ένα χρονικό σημείο υπήρχαν μόνο τα «ισόβια»- συνυπάρχουν πλέον με τα νεότερα, που είναι «ετησίως ανανεούμενα». Είναι προφανές, επομένως, ότι οι ασφαλισμένοι ιδιωτικά έχουν δύο διαφορετικές κατηγορίες συμβολαίων στα χέρια τους.
Εύλογα, προκύπτει το ερώτημα εάν έχουν διαφορά μεταξύ τους αυτά τα προγράμματα και, τελικά, τι παροχές δίνουν στους ασφαλισμένους. Αρχικώς, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι καλύπτουν και οι δύο κατηγορίες με επάρκεια τους ασφαλισμένους. Δεν υπάρχουν διαφορές που να καθιστούν κάποια πιο «αδύναμα» από κάποια άλλα. Η μόνη αισθητή διαφορά είναι ότι τα ισόβια, με τις εξελίξεις, έγιναν πολύ ακριβά, με αποτέλεσμα πολλοί ασφαλισμένοι -υπολογίζονται γύρω στους 250 χιλιάδες- να τα διακόψουν στην περίοδο της οικονομικής κρίσης και, σήμερα, όσοι έχουν «ισόβια» προγράμματα συνεχίζουν να υφίστανται οικονομικές ανοδικές πιέσεις στα ασφάλιστρά τους. Πέραν, όμως, του οικονομικού θέματος ως προς το περιεχόμενο τα παλιά συμβόλαια δε διαφέρουν στις παροχές τους από τα νέα.
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Εύλογα, προκύπτει το ερώτημα εάν έχουν διαφορά μεταξύ τους αυτά τα προγράμματα και, τελικά, τι παροχές δίνουν στους ασφαλισμένους. Αρχικώς, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι καλύπτουν και οι δύο κατηγορίες με επάρκεια τους ασφαλισμένους. Δεν υπάρχουν διαφορές που να καθιστούν κάποια πιο «αδύναμα» από κάποια άλλα. Η μόνη αισθητή διαφορά είναι ότι τα ισόβια, με τις εξελίξεις, έγιναν πολύ ακριβά, με αποτέλεσμα πολλοί ασφαλισμένοι -υπολογίζονται γύρω στους 250 χιλιάδες- να τα διακόψουν στην περίοδο της οικονομικής κρίσης και, σήμερα, όσοι έχουν «ισόβια» προγράμματα συνεχίζουν να υφίστανται οικονομικές ανοδικές πιέσεις στα ασφάλιστρά τους. Πέραν, όμως, του οικονομικού θέματος ως προς το περιεχόμενο τα παλιά συμβόλαια δε διαφέρουν στις παροχές τους από τα νέα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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