Πρωινό, κολατσιό, γλυκά: Πώς θα ξαναμπεί το παιδί σε πρόγραμμα στο σχολείο

Από το πρωινό και το κολατσιό μέχρι τα γλυκά, η επιστροφή στη σχολική ρουτίνα χρειάζεται σταθερότητα, οργάνωση και ευελιξία - Η κυρία Φλώρα Λουκιανού, Κλινική Διαιτολόγος - Αθλητική Διατροφολόγος, δίνει στους γονείς πρακτικές συμβουλές