Πρωινό, κολατσιό, γλυκά: Πώς θα ξαναμπεί το παιδί σε πρόγραμμα στο σχολείο
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Γεύματα Παιδιά

Πρωινό, κολατσιό, γλυκά: Πώς θα ξαναμπεί το παιδί σε πρόγραμμα στο σχολείο

Από το πρωινό και το κολατσιό μέχρι τα γλυκά, η επιστροφή στη σχολική ρουτίνα χρειάζεται σταθερότητα, οργάνωση και ευελιξία - Η κυρία Φλώρα Λουκιανού, Κλινική Διαιτολόγος - Αθλητική Διατροφολόγος, δίνει στους γονείς πρακτικές συμβουλές

Πρωινό, κολατσιό, γλυκά: Πώς θα ξαναμπεί το παιδί σε πρόγραμμα στο σχολείο
ygeiamou.gr team
Στις καλοκαιρινές διακοπές οι συνήθειες των παιδιών είναι συνήθως λίγο διαφορετικές. Αλλάζουν οι ώρες ύπνου, τα γεύματα και γενικότερα η καθημερινή τους ρουτίνα, καθώς υπάρχει περισσότερος ελεύθερος χρόνος και λιγότερο σταθερό πρόγραμμα.

Η έναρξη της σχολικής χρονιάς αποτελεί μια καλή ευκαιρία για να επιστρέψουν σταδιακά σε ένα πιο σταθερό πρόγραμμα, χωρίς όμως να χρειάζεται να γίνουν όλα απότομα.

1. Ρυθμίζουμε το ωράριο και το πρόγραμμα

Σταδιακά επαναφέρουμε σταθερές ώρες ύπνου και γευμάτων για το παιδί. Προγραμματίζουμε τα γεύματά του, ώστε να υπάρχει μια βασική οργάνωση μέσα στην ημέρα, αλλά δεν ξεχνάμε να «ακούμε» την όρεξη του παιδιού, η οποία μπορεί να διαφέρει από μέρα σε μέρα.

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ygeiamou.gr team
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