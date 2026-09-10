Κούραση, πονοκέφαλος, «θολούρα»: Η βιταμίνη που μπορεί να σας λείπει – Ενισχύστε τη με αυτά τα τρόφιμα

Κόπωση, αδυναμία, δύσπνοια και προβλήματα συγκέντρωσης συγκαταλέγονται στα πιθανά συμπτώματα της έλλειψης φυλλικού οξέος. Πού βρίσκεται το θρεπτικό συστατικό γνωστό και ως βιταμίνη Β9 και γιατί χρειάζεται προσοχή με τα συμπληρώματα;