Κούραση, πονοκέφαλος, «θολούρα»: Η βιταμίνη που μπορεί να σας λείπει – Ενισχύστε τη με αυτά τα τρόφιμα
YGEIAMOU.GR
Βιταμίνες Βιταμίνη Β9 Έλλειψη βιταμίνης Κόπωση Φυλλικό οξύ

Κούραση, πονοκέφαλος, «θολούρα»: Η βιταμίνη που μπορεί να σας λείπει – Ενισχύστε τη με αυτά τα τρόφιμα

Κόπωση, αδυναμία, δύσπνοια και προβλήματα συγκέντρωσης συγκαταλέγονται στα πιθανά συμπτώματα της έλλειψης φυλλικού οξέος. Πού βρίσκεται το θρεπτικό συστατικό γνωστό και ως βιταμίνη Β9 και γιατί χρειάζεται προσοχή με τα συμπληρώματα;

Κούραση, πονοκέφαλος, «θολούρα»: Η βιταμίνη που μπορεί να σας λείπει – Ενισχύστε τη με αυτά τα τρόφιμα
Βίκυ Βενιού
Επίμονη κόπωση, πονοκέφαλος, δυσκολία συγκέντρωσης – συμπτώματα που αποδίδονται εύκολα στον κακό ύπνο, το άγχος ή σ’ ένα υπερφορτωμένο πρόγραμμα. Όταν, όμως, επιμένουν, μπορεί να υπάρχουν πολλές πιθανές εξηγήσεις – μεταξύ των οποίων η έλλειψη φυλλικού οξέος (βιταμίνη Β9).

Το φυλλικό οξύ διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο σε μερικές από τις πιο βασικές διαδικασίες του οργανισμού: «Το ανθρώπινο σώμα χρειάζεται φυλλικό οξύ για τη σύνθεση του DNA, την κυτταρική διαίρεση και την παραγωγή υγιών ερυθρών αιμοσφαιρίων, τα οποία μεταφέρουν οξυγόνο σε όλο το σώμα», εξηγεί ο δρ. Ρόμπερτ Τόμσον, οικογενειακός γιατρός.

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Βίκυ Βενιού
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