Οι ένοπλες συγκρούσεις μολύνουν τον αέρα, το νερό και το έδαφος – Ένας καθηγητής μιλά για Ιράκ, Γάζα και Ουκρανία
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Αέρας Μανώλης Κογεβίνας Περιβάλλον Πόλεμος Ρύπανση Φυτοφάρμακα

Οι ένοπλες συγκρούσεις μολύνουν τον αέρα, το νερό και το έδαφος – Ένας καθηγητής μιλά για Ιράκ, Γάζα και Ουκρανία

Αέρας, νερό, έδαφος και κλίμα: οι λιγότερο ορατές επιπτώσεις των πολέμων στην υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων - Ο κ. Μανόλης Κογεβίνας Ομότιμος Καθηγητής, Ινστιτούτο Παγκόσμιας Υγείας (ISGlobal), μιλά για μια πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής που λίγοι συζητούν

Οι ένοπλες συγκρούσεις μολύνουν τον αέρα, το νερό και το έδαφος – Ένας καθηγητής μιλά για Ιράκ, Γάζα και Ουκρανία
ygeiamou.gr team
Όταν μιλάμε για τις επιπτώσεις ενός πολέμου στην υγεία, το μυαλό μας πηγαίνει αναπόφευκτα στους νεκρούς και τους τραυματίες, στους αμάχους που βρίσκονται στο πεδίο των μαχών και στα εκατομμύρια των ανθρώπων που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Αυτές είναι οι πιο άμεσες και ορατές συνέπειες.

Υπάρχει όμως και μια άλλη, λιγότερο ορατή διάσταση: ο πόλεμος αλλάζει το περιβάλλον στο οποίο ζουν οι άνθρωποι και αυτή η επίδραση επηρεάζει την υγεία πολύ μεγαλύτερων πληθυσμών και για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

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ygeiamou.gr team
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