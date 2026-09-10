Πώς η Βρετανία βάζει υποβρύχια drones στη μάχη κατά των πνιγμών
Πώς η Βρετανία βάζει υποβρύχια drones στη μάχη κατά των πνιγμών
Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου επιστρατεύει τηλεχειριζόμενα υποβρύχια drones που αναπτύσσονται σε λιγότερο από δύο λεπτά - Διαθέτουν κάμερες, φώτα, sonar και ειδικό βραχίονα για επιχειρήσεις διάσωσης στο νερό
Σε μία επιχείρηση διάσωσης από πνιγμό, κάθε λεπτό μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο. Στο Λονδίνο, οι διασώστες αποκτούν τώρα έναν νέο «σύμμαχο», ικανό να κινηθεί εκεί όπου η ανθρώπινη επέμβαση είναι δύσκολη και επικίνδυνη: Kάτω από την επιφάνεια του νερού.
Πρόκειται για τηλεχειριζόμενα υποβρύχια drones, τα οποία χρησιμοποιούν πληρώματα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Λονδίνου (London Ambulance Service) για τον εντοπισμό και τη διάσωση ανθρώπων που χάνονται κάτω από την επιφάνεια ποταμών, λιμνών και καναλιών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Πρόκειται για τηλεχειριζόμενα υποβρύχια drones, τα οποία χρησιμοποιούν πληρώματα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Λονδίνου (London Ambulance Service) για τον εντοπισμό και τη διάσωση ανθρώπων που χάνονται κάτω από την επιφάνεια ποταμών, λιμνών και καναλιών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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