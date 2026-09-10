Πώς η Βρετανία βάζει υποβρύχια drones στη μάχη κατά των πνιγμών

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου επιστρατεύει τηλεχειριζόμενα υποβρύχια drones που αναπτύσσονται σε λιγότερο από δύο λεπτά - Διαθέτουν κάμερες, φώτα, sonar και ειδικό βραχίονα για επιχειρήσεις διάσωσης στο νερό