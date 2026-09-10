Κράμπες στην άσκηση: Δεν φταίει πάντα η αφυδάτωση – Τι δείχνουν τα επιστημονικά δεδομένα
Κράμπες στην άσκηση: Δεν φταίει πάντα η αφυδάτωση – Τι δείχνουν τα επιστημονικά δεδομένα
Η πρώτη εξήγηση που συνήθως ακούμε σε περίπτωση κράμπας σε έναν αθλητή είναι: «αφυδάτωση», «έχασε ηλεκτρολύτες», «χρειάζεται μαγνήσιο». Ένας φυσικοθεραπευτής εξηγεί τι πραγματικά συμβαίνει
*Γράφει ο κ. Αναστάσιος Μαντζώρος MSc, PhD φυσικοθεραπευτής, καθηγητής Φυσικής Αγωγής
Είναι μια εικόνα συνηθισμένη στον αθλητισμό. Προς το τέλος μιας έντονης προσπάθειας, ο αθλητής σταματά ξαφνικά, πιάνει τη γάμπα ή τους οπίσθιους μηριαίους και δυσκολεύεται να συνεχίσει. Κράμπα. Η πρώτη εξήγηση που συνήθως ακούμε είναι «αφυδάτωση», «έχασε ηλεκτρολύτες» ή «χρειάζεται μαγνήσιο».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Είναι μια εικόνα συνηθισμένη στον αθλητισμό. Προς το τέλος μιας έντονης προσπάθειας, ο αθλητής σταματά ξαφνικά, πιάνει τη γάμπα ή τους οπίσθιους μηριαίους και δυσκολεύεται να συνεχίσει. Κράμπα. Η πρώτη εξήγηση που συνήθως ακούμε είναι «αφυδάτωση», «έχασε ηλεκτρολύτες» ή «χρειάζεται μαγνήσιο».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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