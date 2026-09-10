Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι κατέστρεψαν ένα αμερικανικό θαλάσσιο drone στο Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
Φρουροί της Επανάστασης Στενά του Ορμούζ

Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι κατέστρεψαν ένα αμερικανικό θαλάσσιο drone στο Ορμούζ

«Το Ναυτικό των Φρουρών στόχευσε ένα σκάφος επιφανείας χωρίς πιλότο, τύπου Saildrone Explorer, στη ζώνη των Στενών του Ορμούζ» ανακοίνωσαν

Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι κατέστρεψαν ένα αμερικανικό θαλάσσιο drone στο Ορμούζ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν απόψε ότι έβαλαν στο στόχαστρο ένα θαλάσσιο αμερικανικό μη επανδρωμένο σκάφος στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία έχει κλείσει το Ιράν αφού ξέσπασε ο πόλεμος.

«Το Ναυτικό των Φρουρών στόχευσε ένα σκάφος επιφανείας χωρίς πιλότο, τύπου Saildrone Explorer, στη ζώνη των Στενών του Ορμούζ» ανέφεραν μέσω του ιστοτόπου Sepah News.

Αυτά τα σκάφη διαθέτουν ραντάρ και κάμερες και υπάγονται στην Δύναμη Κρούσης 59 του 5ου Αμερικανικού Στόλου που εδρεύει στο Μπαχρέιν.



Οι Φρουροί είχαν ανακοινώσει την Τρίτη ότι κατέσχεσαν ένα άλλο αμερικανικό μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος στην ίδια περιοχή. Ο αμερικανικός στρατός στη συνέχεια υποστήριξε ότι ένα σκάφος του υπέστη βλάβη, χωρίς να διευκρινίσει εάν πρόκειται για το ίδιο.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Το μέλλον της ψυχαγωγίας

Το μέλλον της ψυχαγωγίας

Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».

Back to School με πλάνο

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή στο σχολείο έχει ήδη ξεκινήσει — και μαζί της έρχεται εκείνη η γνώριμη, γλυκιά αναστάτωση της νέας αρχής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης