Τι κερδίζει το παιδί που πηγαίνει με τα πόδια ή το ποδήλατο στο σχολείο – Η αξία της ενεργητικής μετακίνησης

Περπάτημα και ποδήλατο μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά περισσότερη καθημερινή σωματική δραστηριότητα, μεγαλύτερη ανεξαρτησία και πιθανώς οφέλη για την ψυχική τους ευεξία. Τι δείχνουν οι έρευνες και ποιος είναι ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου;