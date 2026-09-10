Τι κερδίζει το παιδί που πηγαίνει με τα πόδια ή το ποδήλατο στο σχολείο – Η αξία της ενεργητικής μετακίνησης
Τι κερδίζει το παιδί που πηγαίνει με τα πόδια ή το ποδήλατο στο σχολείο – Η αξία της ενεργητικής μετακίνησης
Περπάτημα και ποδήλατο μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά περισσότερη καθημερινή σωματική δραστηριότητα, μεγαλύτερη ανεξαρτησία και πιθανώς οφέλη για την ψυχική τους ευεξία. Τι δείχνουν οι έρευνες και ποιος είναι ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου;
*Γράφει ο κ. Γιάννης Παπανικολάου, Πρωταθλήτης Ποδηλασίας, MSc Sports Science, UCI safety manager
Η διαδρομή από το σπίτι προς το σχολείο και πίσω μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από μια καθημερινή μετακίνηση. Για ένα παιδί, το περπάτημα ή το ποδήλατο μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία για σωματική δραστηριότητα, αλλά και έναν τρόπο να αναπτύξει σταδιακά την αυτονομία και την ανεξαρτησία του.
Η ενεργητική μετακίνηση, δηλαδή κυρίως η μετακίνηση με τα πόδια ή το ποδήλατο, αποτελεί έναν απλό τρόπο να ενταχθεί περισσότερη κίνηση στην καθημερινότητα των παιδιών και των εφήβων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η διαδρομή από το σπίτι προς το σχολείο και πίσω μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από μια καθημερινή μετακίνηση. Για ένα παιδί, το περπάτημα ή το ποδήλατο μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία για σωματική δραστηριότητα, αλλά και έναν τρόπο να αναπτύξει σταδιακά την αυτονομία και την ανεξαρτησία του.
Η ενεργητική μετακίνηση, δηλαδή κυρίως η μετακίνηση με τα πόδια ή το ποδήλατο, αποτελεί έναν απλό τρόπο να ενταχθεί περισσότερη κίνηση στην καθημερινότητα των παιδιών και των εφήβων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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