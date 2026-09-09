Παιδική παχυσαρκία: Η σεμαγλουτίδη μείωσε σημαντικά το βάρος των παιδιών σε νέα μελέτη
Παιδική παχυσαρκία: Η σεμαγλουτίδη μείωσε σημαντικά το βάρος των παιδιών σε νέα μελέτη
Νέα μελέτη φέρνει στο προσκήνιο τη σεμαγλουτίδη για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας - Τι έδειξαν τα αποτελέσματα σε παιδιά κάτω των 12 ετών
Νέα δεδομένα για τη φαρμακευτική αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας φέρνει κλινική μελέτη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματά της, η σεμαγλουτίδη οδήγησε σε μεγαλύτερη μείωση του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) σε σχέση με το placebo. Μάλιστα, στην ανάλυση που προϋπέθετε πλήρη συμμόρφωση στη θεραπεία, το 40,4% των παιδιών που έλαβαν σεμαγλουτίδη δεν πληρούσαν πλέον τα κριτήρια της παχυσαρκίας μετά από 68 εβδομάδες.
Τι περιλάμβανε η μελέτη
Για τις ανάγκες της έρευνας STEP Young, τα παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών έλαβαν σεμαγλουτίδη με υποδόρια ένεση μία φορά την εβδομάδα ή placebo. Όλοι οι συμμετέχοντες ακολούθησαν παράλληλα πρόγραμμα αλλαγής του τρόπου ζωής, με διατροφή μειωμένων θερμίδων και αυξημένη σωματική δραστηριότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τι περιλάμβανε η μελέτη
Για τις ανάγκες της έρευνας STEP Young, τα παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών έλαβαν σεμαγλουτίδη με υποδόρια ένεση μία φορά την εβδομάδα ή placebo. Όλοι οι συμμετέχοντες ακολούθησαν παράλληλα πρόγραμμα αλλαγής του τρόπου ζωής, με διατροφή μειωμένων θερμίδων και αυξημένη σωματική δραστηριότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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