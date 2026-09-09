Παιδική παχυσαρκία: Η σεμαγλουτίδη μείωσε σημαντικά το βάρος των παιδιών σε νέα μελέτη

Νέα μελέτη φέρνει στο προσκήνιο τη σεμαγλουτίδη για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας - Τι έδειξαν τα αποτελέσματα σε παιδιά κάτω των 12 ετών