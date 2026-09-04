Είστε εθισμένοι στο TikTok; Τεστ 6 ερωτήσεων δίνει την απάντηση – Κάντε το
Είστε εθισμένοι στο TikTok; Τεστ 6 ερωτήσεων δίνει την απάντηση – Κάντε το
Μια σύντομη επιστημονική κλίμακα αξιολογεί την προβληματική χρήση του TikTok μέσα από έξι απλές ερωτήσεις – Ποια βαθμολογία αποτελεί «καμπανάκι» και πότε χρειάζεται η συμβουλή ειδικού
Ανοίγετε το TikTok για «πέντε λεπτά» και, χωρίς να το καταλάβετε, έχει περάσει μισή ώρα; Πιάνετε το κινητό σχεδόν μηχανικά για να δείτε το επόμενο βίντεο; Σκέφτεστε την πλατφόρμα ακόμη και όταν δεν τη χρησιμοποιείτε ή δυσκολεύεστε να συγκεντρωθείτε στη δουλειά και στο διάβασμα εξαιτίας της;
Έξι απλές ερωτήσεις μπορούν να δώσουν μία πρώτη εικόνα για το εάν η χρήση του TikTok έχει αρχίσει να γίνεται προβληματική.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Έξι απλές ερωτήσεις μπορούν να δώσουν μία πρώτη εικόνα για το εάν η χρήση του TikTok έχει αρχίσει να γίνεται προβληματική.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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