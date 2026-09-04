Είστε εθισμένοι στο TikTok; Τεστ 6 ερωτήσεων δίνει την απάντηση – Κάντε το

Μια σύντομη επιστημονική κλίμακα αξιολογεί την προβληματική χρήση του TikTok μέσα από έξι απλές ερωτήσεις – Ποια βαθμολογία αποτελεί «καμπανάκι» και πότε χρειάζεται η συμβουλή ειδικού