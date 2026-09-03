«Ναι» από τον FDA σε ρομπότ που κάνει μόνο του αιμοληψία – Δείτε βίντεο

Ο FDA έδωσε το «πράσινο φως» στο πρώτο αυτόνομο ρομποτικό σύστημα αιμοληψίας – Βρίσκει τη φλέβα με υπέρυθρο φως και υπερήχους και πέτυχε με την πρώτη προσπάθεια στο 94,5% των περιπτώσεων όπου εντόπισε κατάλληλη φλέβα