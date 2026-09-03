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«Ναι» από τον FDA σε ρομπότ που κάνει μόνο του αιμοληψία – Δείτε βίντεο
YGEIAMOU.GR
FDA Αίμα

«Ναι» από τον FDA σε ρομπότ που κάνει μόνο του αιμοληψία – Δείτε βίντεο

Ο FDA έδωσε το «πράσινο φως» στο πρώτο αυτόνομο ρομποτικό σύστημα αιμοληψίας – Βρίσκει τη φλέβα με υπέρυθρο φως και υπερήχους και πέτυχε με την πρώτη προσπάθεια στο 94,5% των περιπτώσεων όπου εντόπισε κατάλληλη φλέβα

«Ναι» από τον FDA σε ρομπότ που κάνει μόνο του αιμοληψία – Δείτε βίντεο
Κλέλια Γιαρίμογλου
Το χέρι ακουμπά στη συσκευή. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, υπέρυθρο φως και υπέρηχοι αναζητούν την κατάλληλη φλέβα. Η βελόνα τοποθετείται, τα σωληνάρια γεμίζουν και στο τέλος μπαίνει ακόμη και το επίθεμα στο σημείο της αιμοληψίας. Χωρίς επαγγελματία υγείας να κρατά τη βελόνα.

Αυτό που μέχρι πρόσφατα θα μπορούσε να θυμίζει σκηνή από το μέλλον της Ιατρικής πήρε πλέον το «πράσινο φως» από τον αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA).

Στις 19 Αυγούστου, ο FDA έδωσε άδεια κυκλοφορίας μέσω της διαδικασίας De Novo στο πρώτο αυτόνομο, ανεξάρτητο ρομποτικό σύστημα που μπορεί να πραγματοποιεί αιμοληψία από το χέρι ενός ασθενούς χωρίς άμεσο χειρισμό από επαγγελματία.

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Κλέλια Γιαρίμογλου
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