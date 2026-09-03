Η λάθος κίνηση που μπορεί να ακυρώσει την ιδιωτική σας ασφάλιση
Η λάθος κίνηση που μπορεί να ακυρώσει την ιδιωτική σας ασφάλιση
Η σωστή επιλογή δεν είναι πάντα το πιο ακριβό, γεμάτο παροχές συμβόλαιο, αλλά εκείνο που μπορεί να παραμείνει ενεργό σε βάθος χρόνου
Το πιο σημαντικό που πρέπει να σκεφτεί όποιος ενδιαφέρεται να αποκτήσει ένα πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης είναι ότι η ασφάλισή του θα πρέπει να μπορεί να διατηρηθεί ενεργή σε βάθος χρόνου.
Δηλαδή, θα πρέπει να μπορεί να πληρώνει τα ασφάλιστρα σταθερά και να έχει την ασφάλιση ως ένα διαρκές εφόδιο ζωής. Ένα συχνό λάθος είναι να αποκτάται μια ιδιωτική ασφάλιση – υγείας, περιουσίας, σύνταξης κ.λπ. – με ενθουσιασμό και με πολλές καλύψεις, οι οποίες αυξάνουν το κόστος. Στη συνέχεια, αν το μηνιαίο εισόδημα του ασφαλισμένου μειωθεί, μπορεί να οδηγηθεί στη διακοπή του συμβολαίου λόγω οικονομικής δυσκολίας.
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Δηλαδή, θα πρέπει να μπορεί να πληρώνει τα ασφάλιστρα σταθερά και να έχει την ασφάλιση ως ένα διαρκές εφόδιο ζωής. Ένα συχνό λάθος είναι να αποκτάται μια ιδιωτική ασφάλιση – υγείας, περιουσίας, σύνταξης κ.λπ. – με ενθουσιασμό και με πολλές καλύψεις, οι οποίες αυξάνουν το κόστος. Στη συνέχεια, αν το μηνιαίο εισόδημα του ασφαλισμένου μειωθεί, μπορεί να οδηγηθεί στη διακοπή του συμβολαίου λόγω οικονομικής δυσκολίας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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