Γιατί εκατομμύρια άνθρωποι έχουν κάνει το TikTok «ψυχολόγο» τους; Η παγίδα της αυτοδιάγνωσης
Γιατί εκατομμύρια άνθρωποι έχουν κάνει το TikTok «ψυχολόγο» τους; Η παγίδα της αυτοδιάγνωσης
Άγχος, ΔΕΠΥ, τραύμα και κατάθλιψη εξηγούνται πλέον σε βίντεο λίγων δευτερολέπτων. Τα social media άνοιξαν τη συζήτηση για την ψυχική υγεία, αλλά μαζί έφεραν αυτοδιαγνώσεις, παραπληροφόρηση και ένα κρίσιμο ερώτημα: Μπορεί το TikTok να πάρει τη θέση του ειδικού;
Άγχος, ΔΕΠΥ, τραύμα, κρίσεις πανικού, κατάθλιψη. Μια απλή αναζήτηση στο TikTok ή το Instagram αρκεί για να εμφανιστούν δεκάδες βίντεο, στα οποία ψυχολόγοι και ψυχίατροι εξηγούν συμπτώματα, καταρρίπτουν μύθους και προσφέρουν συμβουλές ψυχικής υγείας. Η παρουσία επαγγελματιών ψυχικής υγείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει αυξηθεί εντυπωσιακά τα τελευταία χρόνια. Μαζί της, όμως, μεγαλώνει κι ένα κρίσιμο ερώτημα:
Πού τελειώνει η ενημέρωση και πού αρχίζει η θεραπεία;
Σε πρόσφατο δημοσίευμα του Al Jazeera, ειδικοί αναγνωρίζουν ότι τα social media μπορούν να μειώσουν το στίγμα, να προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες και να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να αναζητήσουν βοήθεια. Προειδοποιούν, ωστόσο, ότι κανένα βίντεο δε μπορεί να υποκαταστήσει μια εξατομικευμένη, τεκμηριωμένη θεραπευτική παρέμβαση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Πού τελειώνει η ενημέρωση και πού αρχίζει η θεραπεία;
Σε πρόσφατο δημοσίευμα του Al Jazeera, ειδικοί αναγνωρίζουν ότι τα social media μπορούν να μειώσουν το στίγμα, να προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες και να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να αναζητήσουν βοήθεια. Προειδοποιούν, ωστόσο, ότι κανένα βίντεο δε μπορεί να υποκαταστήσει μια εξατομικευμένη, τεκμηριωμένη θεραπευτική παρέμβαση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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