Γιατί εκατομμύρια άνθρωποι έχουν κάνει το TikTok «ψυχολόγο» τους; Η παγίδα της αυτοδιάγνωσης

Άγχος, ΔΕΠΥ, τραύμα και κατάθλιψη εξηγούνται πλέον σε βίντεο λίγων δευτερολέπτων. Τα social media άνοιξαν τη συζήτηση για την ψυχική υγεία, αλλά μαζί έφεραν αυτοδιαγνώσεις, παραπληροφόρηση και ένα κρίσιμο ερώτημα: Μπορεί το TikTok να πάρει τη θέση του ειδικού;