Όταν η αυτοβελτίωση γίνεται πηγή άγχους – Η παγίδα του «maxxing»
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Αυτοβελτίωση Αυτοφροντίδα

Όταν η αυτοβελτίωση γίνεται πηγή άγχους – Η παγίδα του «maxxing»

Η νέα διαδικτυακή κουλτούρα του «maxxing» υπόσχεται καλύτερη εμφάνιση, υγεία και αυτοπεποίθηση. Οι ειδικοί, όμως, προειδοποιούν ότι η εμμονή με το «μέγιστο» μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα

Όταν η αυτοβελτίωση γίνεται πηγή άγχους – Η παγίδα του «maxxing»
Βίκυ Βενιού
Αν κρίνουμε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το να βελτιώνεις απλώς τον εαυτό σου δεν αρκεί πλέον. Πρέπει να φτάνεις πάντα στο «μέγιστο». Θέλεις να γίνεις πιο ελκυστικός; Δοκίμασε το «looksmaxxing». Θέλεις να βελτιώσεις τη διατροφή και την υγεία του εντέρου σου; Υπάρχει το «fibremaxxing». Ελπίζεις να ενισχύσεις την αυτοπεποίθηση και την εξωστρέφειά σου; Μπορείς να δοκιμάσεις το «personality-maxxing». Σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής φαίνεται πλέον ότι μπορεί να «μεγιστοποιηθεί».

Επιφανειακά, αυτές οι τάσεις μπορούν να κάνουν την αυτοβελτίωση να μοιάζει ελκυστική και να δίνει κίνητρα. Όμως, η συνεχής προσπάθεια βελτιστοποίησης του εαυτού μας δεν οδηγεί απαραίτητα σε καλύτερη υγεία ή ευτυχία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, συμβάλλοντας στο άγχος, την ανησυχία και σε μια όλο και πιο αυστηρή αυτοκριτική, υπογραμμίζει στο The Conversation η Jennifer Donnelly, Διδακτορική Ερευνήτρια στο Κέντρο Θετικών Επιστημών Υγείας RCSI.

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Βίκυ Βενιού
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