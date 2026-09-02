Όταν η αυτοβελτίωση γίνεται πηγή άγχους – Η παγίδα του «maxxing»

Η νέα διαδικτυακή κουλτούρα του «maxxing» υπόσχεται καλύτερη εμφάνιση, υγεία και αυτοπεποίθηση. Οι ειδικοί, όμως, προειδοποιούν ότι η εμμονή με το «μέγιστο» μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα