Γιατί έχουμε πιγούνι; Οι επιστήμονες ακόμη δεν έχουν καταφέρει να το εξηγήσουν
Γιατί έχουμε πιγούνι; Οι επιστήμονες ακόμη δεν έχουν καταφέρει να το εξηγήσουν
Η επιστήμη έχει ασχοληθεί και έχει βρει απαντήσεις στο ερώτημα «γιατί εξελίχθηκε» για σχεδόν κάθε μέλος του ανθρώπινου σώματος, όμως, υπάρχει ένα σημείο που αποτελεί ακόμα μεγάλο μυστήριο της εξελικτικής βιολογίας
Η επιστήμη έχει ασχοληθεί και έχει βρει απαντήσεις στο ερώτημα «γιατί εξελίχθηκε» για σχεδόν κάθε μέλος του ανθρώπινου σώματος. Όμως, υπάρχει ένα σημείο που αποτελεί ακόμα μεγάλο μυστήριο της εξελικτικής βιολογίας. Ο λόγος για το πιγούνι, το οποίο αποτελεί εδώ και καιρό πεδίο έντονων αντιπαραθέσεων μεταξύ των επιστημόνων σχετικά με τον σκοπό της ύπαρξής του, καθώς δεν συναντάται σε κανένα άλλο πλάσμα στον πλανήτη όπως αναφέρει η independent.co.uk.
Ας πάρουμε όμως τα δεδομένα από την αρχή προκειμένου να καταλήξουμε στο γιατί το πιγούνι αποτελεί μυστήριο για τους επιστήμονες.
Η συναρμολόγηση της ανθρώπινης μηχανής
Το ανθρώπινο σώμα είναι μια μηχανή της οποίας τα μέρη, από τις μικροσκοπικές λεπτομέρειες των κυττάρων μέχρι τα άκρα, τα μάτια, το συκώτι και τον εγκέφαλό, έχουν συναρμολογηθεί σταδιακά με ρυθμούς που παρουσίαζαν εξάρσεις και υφέσεις, στη διάρκεια των δισεκατομμυρίων ετών της ιστορίας.
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Ας πάρουμε όμως τα δεδομένα από την αρχή προκειμένου να καταλήξουμε στο γιατί το πιγούνι αποτελεί μυστήριο για τους επιστήμονες.
Η συναρμολόγηση της ανθρώπινης μηχανής
Το ανθρώπινο σώμα είναι μια μηχανή της οποίας τα μέρη, από τις μικροσκοπικές λεπτομέρειες των κυττάρων μέχρι τα άκρα, τα μάτια, το συκώτι και τον εγκέφαλό, έχουν συναρμολογηθεί σταδιακά με ρυθμούς που παρουσίαζαν εξάρσεις και υφέσεις, στη διάρκεια των δισεκατομμυρίων ετών της ιστορίας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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