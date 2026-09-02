Γιατί έχουμε πιγούνι; Οι επιστήμονες ακόμη δεν έχουν καταφέρει να το εξηγήσουν

Η επιστήμη έχει ασχοληθεί και έχει βρει απαντήσεις στο ερώτημα «γιατί εξελίχθηκε» για σχεδόν κάθε μέλος του ανθρώπινου σώματος, όμως, υπάρχει ένα σημείο που αποτελεί ακόμα μεγάλο μυστήριο της εξελικτικής βιολογίας