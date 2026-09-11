Η Κάμπελ μελετούσε την ALS και την άνοια – Η απρόσμενη ανακάλυψη όταν η νόσος χτύπησε την οικογένειά της
Η Κάμπελ μελετούσε την ALS και την άνοια – Η απρόσμενη ανακάλυψη όταν η νόσος χτύπησε την οικογένειά της
Η Κάμπελ Σάλιβαν είδε την ALS και τη μετωποκροταφική άνοια να περνούν από το πεδίο της επιστημονικής έρευνας στη δική της οικογένεια, αποκαλύπτοντας τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στη διάγνωση και τη στήριξη των συγγενών
ια χρόνια, η A. Campbell Sullivan έβλεπε την ALS και τη μετωποκροταφική άνοια μέσα από την πλευρά της επιστήμης. Μελετούσε ασθενείς, αξιολογούσε συμπτώματα, συμμετείχε στην έρευνα και βοηθούσε οικογένειες να κινηθούν στον δύσκολο κόσμο των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. Ώσπου κάποια στιγμή οι ρόλοι άλλαξαν.
Μέχρι που η νόσος την άγγιξε πιο βαθιά και άμεσα όπως αναφέρει σε άρθρο της στο npj Dementia.
Πρώτα ήταν ο πατέρας της. Στις αρχές της δεκαετίας των 60 άρχισε να παρουσιάζει αλλαγές στη συμπεριφορά και προβλήματα στην κίνηση. Ένας άνθρωπος που μπορούσε πάντα να είναι προκλητικός και ιδιαίτερος στο χιούμορ του άρχισε πλέον να ξεπερνά τα συνηθισμένα όρια. Παράλληλα, δυσκολευόταν να σηκώσει το ένα πόδι.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μέχρι που η νόσος την άγγιξε πιο βαθιά και άμεσα όπως αναφέρει σε άρθρο της στο npj Dementia.
Πρώτα ήταν ο πατέρας της. Στις αρχές της δεκαετίας των 60 άρχισε να παρουσιάζει αλλαγές στη συμπεριφορά και προβλήματα στην κίνηση. Ένας άνθρωπος που μπορούσε πάντα να είναι προκλητικός και ιδιαίτερος στο χιούμορ του άρχισε πλέον να ξεπερνά τα συνηθισμένα όρια. Παράλληλα, δυσκολευόταν να σηκώσει το ένα πόδι.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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