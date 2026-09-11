Η Κάμπελ μελετούσε την ALS και την άνοια – Η απρόσμενη ανακάλυψη όταν η νόσος χτύπησε την οικογένειά της
YGEIAMOU.GR
ALS ALS (πλάγια μυατροφική σκλήρυνση) Άνοια Γενετικός Έλεγχος Νευρολόγος Οικογένεια

Η Κάμπελ μελετούσε την ALS και την άνοια – Η απρόσμενη ανακάλυψη όταν η νόσος χτύπησε την οικογένειά της

Η Κάμπελ Σάλιβαν είδε την ALS και τη μετωποκροταφική άνοια να περνούν από το πεδίο της επιστημονικής έρευνας στη δική της οικογένεια, αποκαλύπτοντας τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στη διάγνωση και τη στήριξη των συγγενών

Η Κάμπελ μελετούσε την ALS και την άνοια – Η απρόσμενη ανακάλυψη όταν η νόσος χτύπησε την οικογένειά της
Κλέλια Γιαρίμογλου
ια χρόνια, η A. Campbell Sullivan έβλεπε την ALS και τη μετωποκροταφική άνοια μέσα από την πλευρά της επιστήμης. Μελετούσε ασθενείς, αξιολογούσε συμπτώματα, συμμετείχε στην έρευνα και βοηθούσε οικογένειες να κινηθούν στον δύσκολο κόσμο των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. Ώσπου κάποια στιγμή οι ρόλοι άλλαξαν.

Μέχρι που η νόσος την άγγιξε πιο βαθιά και άμεσα όπως αναφέρει σε άρθρο της στο npj Dementia.

Πρώτα ήταν ο πατέρας της. Στις αρχές της δεκαετίας των 60 άρχισε να παρουσιάζει αλλαγές στη συμπεριφορά και προβλήματα στην κίνηση. Ένας άνθρωπος που μπορούσε πάντα να είναι προκλητικός και ιδιαίτερος στο χιούμορ του άρχισε πλέον να ξεπερνά τα συνηθισμένα όρια. Παράλληλα, δυσκολευόταν να σηκώσει το ένα πόδι.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης