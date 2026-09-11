Η Κάμπελ μελετούσε την ALS και την άνοια – Η απρόσμενη ανακάλυψη όταν η νόσος χτύπησε την οικογένειά της

Η Κάμπελ Σάλιβαν είδε την ALS και τη μετωποκροταφική άνοια να περνούν από το πεδίο της επιστημονικής έρευνας στη δική της οικογένεια, αποκαλύπτοντας τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στη διάγνωση και τη στήριξη των συγγενών