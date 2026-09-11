Πολύτιμα μαθήματα για τη γήρανση στη Γη από μελέτη σε αστροναύτες

Οι αστροναύτες εμφανίζουν μέσα σε εβδομάδες ή μήνες βιολογικές αλλαγές που στη Γη χρειάζονται χρόνια. Αυτή η «επιτάχυνση» προσφέρει στους επιστήμονες ένα μοναδικό μοντέλο για τη μελέτη της μυϊκής φθοράς και της γήρανσης