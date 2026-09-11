Πολύτιμα μαθήματα για τη γήρανση στη Γη από μελέτη σε αστροναύτες
Πολύτιμα μαθήματα για τη γήρανση στη Γη από μελέτη σε αστροναύτες
Οι αστροναύτες εμφανίζουν μέσα σε εβδομάδες ή μήνες βιολογικές αλλαγές που στη Γη χρειάζονται χρόνια. Αυτή η «επιτάχυνση» προσφέρει στους επιστήμονες ένα μοναδικό μοντέλο για τη μελέτη της μυϊκής φθοράς και της γήρανσης
Τα διαστημικά ταξίδια επιβάλλουν εξαιρετικές προκλήσεις στο ανθρώπινο σώμα. Οι αστροναύτες που επιστρέφουν από μακροχρόνιες αποστολές στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μπορεί να παρουσιάσουν απώλεια μυϊκής και οστικής μάζας, καρδιαγγειακές αλλαγές και άλλες επιπτώσεις υγείας, εντυπωσιακά παρόμοιες με ορισμένες από τις αλλαγές που συνδέονται με τη γήρανση.
Υπάρχει, ωστόσο, μια κρίσιμη διαφορά: Αλλαγές που συνήθως εκτυλίσσονται σε διάστημα ετών ή δεκαετιών μπορούν να εμφανιστούν μέσα σε εβδομάδες ή μήνες στο διάστημα. Ορισμένες αρχίζουν να αντιστρέφονται μετά την επιστροφή των αστροναυτών στη Γη, ενώ άλλες παραμένουν.
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Υπάρχει, ωστόσο, μια κρίσιμη διαφορά: Αλλαγές που συνήθως εκτυλίσσονται σε διάστημα ετών ή δεκαετιών μπορούν να εμφανιστούν μέσα σε εβδομάδες ή μήνες στο διάστημα. Ορισμένες αρχίζουν να αντιστρέφονται μετά την επιστροφή των αστροναυτών στη Γη, ενώ άλλες παραμένουν.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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