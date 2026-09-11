Τεχνητή Νοημοσύνη: Μπορεί να λύσει απορίες μετά το χειρουργείο; Το «πείραμα» στον Ευαγγελισμό με 3 δημοφιλείς πλατφόρμες

Οι καρδιοχειρουργοί δοκίμασαν την Τεχνητή Νοημοσύνη σε 30 ερωτήσεις ασθενών και οι απαντήσεις που έλαβαν από τρεις διαφορετικές πλατφόρμες δείχνουν πόσο χρήσιμη αλλά και πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει η ΤΝ