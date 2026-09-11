Τεχνητή Νοημοσύνη: Μπορεί να λύσει απορίες μετά το χειρουργείο; Το «πείραμα» στον Ευαγγελισμό με 3 δημοφιλείς πλατφόρμες
Τεχνητή Νοημοσύνη: Μπορεί να λύσει απορίες μετά το χειρουργείο; Το «πείραμα» στον Ευαγγελισμό με 3 δημοφιλείς πλατφόρμες
Οι καρδιοχειρουργοί δοκίμασαν την Τεχνητή Νοημοσύνη σε 30 ερωτήσεις ασθενών και οι απαντήσεις που έλαβαν από τρεις διαφορετικές πλατφόρμες δείχνουν πόσο χρήσιμη αλλά και πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει η ΤΝ
Γράφουν οι Λουκία Αλεξοπούλου-Προυνιά και Μιχάλης Αργυρίου, Καρδιοχειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός»
Ένας ασθενής επιστρέφει στο σπίτι μετά από μια καρδιοχειρουργική επέμβαση. Μαζί με την ανακούφιση ότι το χειρουργείο ολοκληρώθηκε, εμφανίζονται πολλές πρακτικές ερωτήσεις:
-Είναι φυσιολογικός ο πόνος γύρω από την τομή;
-Πότε μπορώ να κοιμηθώ στο πλάι, να περπατήσω περισσότερο ή να οδηγήσω;
-Τι πρέπει να κάνω αν το τραύμα κοκκινίσει, αν έχω πυρετό ή αν αισθανθώ δύσπνοια;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ένας ασθενής επιστρέφει στο σπίτι μετά από μια καρδιοχειρουργική επέμβαση. Μαζί με την ανακούφιση ότι το χειρουργείο ολοκληρώθηκε, εμφανίζονται πολλές πρακτικές ερωτήσεις:
-Είναι φυσιολογικός ο πόνος γύρω από την τομή;
-Πότε μπορώ να κοιμηθώ στο πλάι, να περπατήσω περισσότερο ή να οδηγήσω;
-Τι πρέπει να κάνω αν το τραύμα κοκκινίσει, αν έχω πυρετό ή αν αισθανθώ δύσπνοια;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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