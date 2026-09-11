Νέο Ιατρείο Διαβητικού Ποδιού στο «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο»
Νέο Ιατρείο Διαβητικού Ποδιού στο «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο»
Διεπιστημονική φροντίδα από τις Κλινικές Αγγειοχειρουργικής και Ενδοκρινολογίας, με έμφαση στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την αντιμετώπιση των επιπλοκών
Την έναρξη λειτουργίας Τακτικού Εξωτερικού Ιατρείου Διαβητικού Ποδιού ανακοίνωσε το Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο» Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με στόχο την ολοκληρωμένη και οργανωμένη αντιμετώπιση των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη που παρουσιάζουν ή διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών στα κάτω άκρα.
Το νέο Ιατρείο θα λειτουργεί με τη συνεργασία της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής, με Συντονιστή Διευθυντή τον Θεοφάνη Θ. Παπά, MD, PhD, MSc, MA, και της Ενδοκρινολογικής Κλινικής, με Συντονίστρια Διευθύντρια την Ανδρομάχη Βρυωνίδου-Μπομποτά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το νέο Ιατρείο θα λειτουργεί με τη συνεργασία της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής, με Συντονιστή Διευθυντή τον Θεοφάνη Θ. Παπά, MD, PhD, MSc, MA, και της Ενδοκρινολογικής Κλινικής, με Συντονίστρια Διευθύντρια την Ανδρομάχη Βρυωνίδου-Μπομποτά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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