Νέο Ιατρείο Διαβητικού Ποδιού στο «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο»
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Διαβήτης Σακχαρώδης διαβήτης

Νέο Ιατρείο Διαβητικού Ποδιού στο «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο»

Διεπιστημονική φροντίδα από τις Κλινικές Αγγειοχειρουργικής και Ενδοκρινολογίας, με έμφαση στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την αντιμετώπιση των επιπλοκών

Νέο Ιατρείο Διαβητικού Ποδιού στο «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο»
ygeiamou.gr team
Την έναρξη λειτουργίας Τακτικού Εξωτερικού Ιατρείου Διαβητικού Ποδιού ανακοίνωσε το Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο» Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με στόχο την ολοκληρωμένη και οργανωμένη αντιμετώπιση των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη που παρουσιάζουν ή διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών στα κάτω άκρα.

Το νέο Ιατρείο θα λειτουργεί με τη συνεργασία της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής, με Συντονιστή Διευθυντή τον Θεοφάνη Θ. Παπά, MD, PhD, MSc, MA, και της Ενδοκρινολογικής Κλινικής, με Συντονίστρια Διευθύντρια την Ανδρομάχη Βρυωνίδου-Μπομποτά.

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ygeiamou.gr team
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