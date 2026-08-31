Πέρα από τη θερμοπληξία: SOS για 33 σοβαρές επιπτώσεις του καύσωνα στην υγεία

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι οι υψηλές θερμοκρασίες συνδέονται με πολύ περισσότερα προβλήματα από την αφυδάτωση και τη θερμοπληξία – Ανάμεσά τους νεφρική ανεπάρκεια, νευρολογικές παθήσεις, ψυχικές διαταραχές και τραυματισμοί