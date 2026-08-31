Πέρα από τη θερμοπληξία: SOS για 33 σοβαρές επιπτώσεις του καύσωνα στην υγεία
YGEIAMOU.GR
Θερμοπληξία Καύσωνας

Πέρα από τη θερμοπληξία: SOS για 33 σοβαρές επιπτώσεις του καύσωνα στην υγεία

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι οι υψηλές θερμοκρασίες συνδέονται με πολύ περισσότερα προβλήματα από την αφυδάτωση και τη θερμοπληξία – Ανάμεσά τους νεφρική ανεπάρκεια, νευρολογικές παθήσεις, ψυχικές διαταραχές και τραυματισμοί

Πέρα από τη θερμοπληξία: SOS για 33 σοβαρές επιπτώσεις του καύσωνα στην υγεία
Κλέλια Γιαρίμογλου
Όταν ο υδράργυρος ανεβαίνει επικίνδυνα, η σκέψη πηγαίνει συνήθως στην αφυδάτωση, τη θερμική εξάντληση και τη θερμοπληξία. Η επίδραση της ακραίας ζέστης στην υγεία, ωστόσο, φαίνεται ότι είναι πολύ ευρύτερη και σε ορισμένες περιπτώσεις εντελώς απρόσμενη.

Νέα μελέτη του Northwestern University εντόπισε 33 διαφορετικές διαγνώσεις που σχετίζονταν με ημέρες καύσωνα, αποκαλύπτοντας ένα πολύ μεγαλύτερο αποτύπωμα των υψηλών θερμοκρασιών στις επισκέψεις στα επείγοντα και στα κέντρα άμεσης φροντίδας. Στη λίστα δεν βρίσκονται μόνο τα αναμενόμενα προβλήματα υγείας, αλλά και δερματικές παθήσεις, οξεία νεφρική ανεπάρκεια, πολλαπλή σκλήρυνση, ψυχικές και συμπεριφορικές διαταραχές, τσιμπήματα εντόμων, τροχαία ατυχήματα, επιθέσεις και τραυματισμοί που σχετίζονται με όπλα.

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Κλέλια Γιαρίμογλου
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