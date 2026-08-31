Θεραπευτικό σκάκι: Πώς βοηθά την ψυχική υγεία και την αντιμετώπιση εξαρτήσεων – Δύο μελέτες απαντούν
YGEIAMOU.GR
Σκάκι Ψυχικές παθήσεις

Θεραπευτικό σκάκι: Πώς βοηθά την ψυχική υγεία και την αντιμετώπιση εξαρτήσεων – Δύο μελέτες απαντούν

Η σκακιέρα «δοκιμάζεται» ως συμπληρωματικό εργαλείο σε άτομα με εξάρτηση από το αλκοόλ και σε εφήβους με ψυχικές διαταραχές - Τι έδειξαν οι παρεμβάσεις

Θεραπευτικό σκάκι: Πώς βοηθά την ψυχική υγεία και την αντιμετώπιση εξαρτήσεων – Δύο μελέτες απαντούν
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Μπορεί μια… σκακιέρα να γίνει σύμμαχος της ψυχιατρικής φροντίδας; Ερευνητές στο Κεντρικό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας στη Γερμανία εξετάζουν τα τελευταία χρόνια αν ασκήσεις βασισμένες στο σκάκι μπορούν να ενισχύσουν γνωστικές δεξιότητες που συχνά επηρεάζονται σε ψυχικές διαταραχές και εξαρτήσεις.

Η ιδέα δεν αφορά το σκάκι ως άθλημα, ούτε την κλασική παρτίδα με νικητή και ηττημένο. Στο πλαίσιο της φροντίδας, η σκακιέρα λειτουργεί ως πεδίο εξάσκησης. Οι συμμετέχοντες καλούνται να συγκρατήσουν θέσεις, να αναγνωρίσουν μοτίβα, να σχεδιάσουν κινήσεις, να ελέγξουν παρορμητικές απαντήσεις και να λύσουν προβλήματα βήμα προς βήμα.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης