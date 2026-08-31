Θεραπευτικό σκάκι: Πώς βοηθά την ψυχική υγεία και την αντιμετώπιση εξαρτήσεων – Δύο μελέτες απαντούν

Η σκακιέρα «δοκιμάζεται» ως συμπληρωματικό εργαλείο σε άτομα με εξάρτηση από το αλκοόλ και σε εφήβους με ψυχικές διαταραχές - Τι έδειξαν οι παρεμβάσεις