Θεραπευτικό σκάκι: Πώς βοηθά την ψυχική υγεία και την αντιμετώπιση εξαρτήσεων – Δύο μελέτες απαντούν
Θεραπευτικό σκάκι: Πώς βοηθά την ψυχική υγεία και την αντιμετώπιση εξαρτήσεων – Δύο μελέτες απαντούν
Η σκακιέρα «δοκιμάζεται» ως συμπληρωματικό εργαλείο σε άτομα με εξάρτηση από το αλκοόλ και σε εφήβους με ψυχικές διαταραχές - Τι έδειξαν οι παρεμβάσεις
Μπορεί μια… σκακιέρα να γίνει σύμμαχος της ψυχιατρικής φροντίδας; Ερευνητές στο Κεντρικό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας στη Γερμανία εξετάζουν τα τελευταία χρόνια αν ασκήσεις βασισμένες στο σκάκι μπορούν να ενισχύσουν γνωστικές δεξιότητες που συχνά επηρεάζονται σε ψυχικές διαταραχές και εξαρτήσεις.
Η ιδέα δεν αφορά το σκάκι ως άθλημα, ούτε την κλασική παρτίδα με νικητή και ηττημένο. Στο πλαίσιο της φροντίδας, η σκακιέρα λειτουργεί ως πεδίο εξάσκησης. Οι συμμετέχοντες καλούνται να συγκρατήσουν θέσεις, να αναγνωρίσουν μοτίβα, να σχεδιάσουν κινήσεις, να ελέγξουν παρορμητικές απαντήσεις και να λύσουν προβλήματα βήμα προς βήμα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η ιδέα δεν αφορά το σκάκι ως άθλημα, ούτε την κλασική παρτίδα με νικητή και ηττημένο. Στο πλαίσιο της φροντίδας, η σκακιέρα λειτουργεί ως πεδίο εξάσκησης. Οι συμμετέχοντες καλούνται να συγκρατήσουν θέσεις, να αναγνωρίσουν μοτίβα, να σχεδιάσουν κινήσεις, να ελέγξουν παρορμητικές απαντήσεις και να λύσουν προβλήματα βήμα προς βήμα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα