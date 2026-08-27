Καρκίνος παγκρέατος: Εγκρίθηκε νέο χάπι για τη νόσο – Διπλασιάζει την επιβίωση

Ο FDA ενέκρινε τη δαραξονρασίβη για συγκεκριμένους ασθενείς με μεταστατικό παγκρεατικό αδενοκαρκίνωμα - Η επιβίωση έφτασε τους 13,2 μήνες, έναντι 6,7 μηνών στην ομάδα της χημειοθεραπείας