Καρκίνος παγκρέατος: Εγκρίθηκε νέο χάπι για τη νόσο – Διπλασιάζει την επιβίωση
Καρκίνος παγκρέατος: Εγκρίθηκε νέο χάπι για τη νόσο – Διπλασιάζει την επιβίωση
Ο FDA ενέκρινε τη δαραξονρασίβη για συγκεκριμένους ασθενείς με μεταστατικό παγκρεατικό αδενοκαρκίνωμα - Η επιβίωση έφτασε τους 13,2 μήνες, έναντι 6,7 μηνών στην ομάδα της χημειοθεραπείας
Για χρόνια, ο καρκίνος του παγκρέατος παρέμενε ένας από τους δυσκολότερους αντιπάλους της ογκολογίας. Διαγιγνώσκεται συχνά αργά, εξελίσσεται επιθετικά και, όταν έχει ήδη δώσει μεταστάσεις, οι θεραπευτικές επιλογές είναι περιορισμένες.
Μια νέα έγκριση στις ΗΠΑ έρχεται να προσθέσει μια σημαντική στοχευμένη θεραπεία σε αυτό το πεδίο, αναφέρει το npr. Ο αμερικανικός Οργανισμός Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε τη δαραξονρασίβη (daraxonrasib), για ενήλικες με μεταστατικό παγκρεατικό αδενοκαρκίνωμα, οι οποίοι έχουν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη συστηματική στρατηγική ή δεν μπορούν να ακολουθήσουν πολυφαρμακευτική χημειοθεραπεία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μια νέα έγκριση στις ΗΠΑ έρχεται να προσθέσει μια σημαντική στοχευμένη θεραπεία σε αυτό το πεδίο, αναφέρει το npr. Ο αμερικανικός Οργανισμός Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε τη δαραξονρασίβη (daraxonrasib), για ενήλικες με μεταστατικό παγκρεατικό αδενοκαρκίνωμα, οι οποίοι έχουν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη συστηματική στρατηγική ή δεν μπορούν να ακολουθήσουν πολυφαρμακευτική χημειοθεραπεία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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