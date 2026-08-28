Πώς το περπάτημα μπορεί να «προδώσει» τη νόσο Αλτσχάιμερ πριν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα
YGEIAMOU.GR
Άνοια Περπάτημα

Πώς το περπάτημα μπορεί να «προδώσει» τη νόσο Αλτσχάιμερ πριν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα

Ταχύτητα, ρυθμός και μικρές μεταβολές από βήμα σε βήμα μπαίνουν στο μικροσκόπιο των ερευνητών, που αναζητούν έναν απλό τρόπο να εντοπίζουν πρώιμες ενδείξεις της νόσου Αλτσχάιμερ

Πώς το περπάτημα μπορεί να «προδώσει» τη νόσο Αλτσχάιμερ πριν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα
Βίκυ Βενιού
Όταν η νόσος Αλτσχάιμερ αρχίζει να επηρεάζει αισθητά τη μνήμη, οι αλλαγές στον εγκέφαλο μπορεί να έχουν ήδη ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό ακριβώς το «σιωπηλό» διάστημα πριν από την εμφάνιση των συμπτωμάτων προσπαθούν να αξιοποιήσουν οι επιστήμονες, αναζητώντας σημάδια που θα μπορούσαν να προειδοποιήσουν νωρίτερα.

Μια ερευνητική ομάδα από το Texas A&M University εξετάζει τώρα έναν απρόσμενο, αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέροντα δείκτη: Τον τρόπο με τον οποίο περπατάμε. Η ερευνήτρια Dr. Jenna Yentes, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Department of Kinesiology and Sport Management, μελετά εάν λεπτομερείς μεταβολές στη βάδιση μπορούν να συνδεθούν με πρώιμους βιολογικούς δείκτες της νόσου Αλτσχάιμερ και άλλων μορφών άνοιας, ακόμη και σε ανθρώπους που δεν παρουσιάζουν κανένα εμφανές πρόβλημα μνήμης ή σκέψης.

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Βίκυ Βενιού
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