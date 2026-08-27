Σχέσεις: Είναι αλήθεια ότι μας έλκει ένας συγκεκριμένος «τύπος» συντρόφου; Τι δείχνουν οι μελέτες
Σχέσεις: Είναι αλήθεια ότι μας έλκει ένας συγκεκριμένος «τύπος» συντρόφου; Τι δείχνουν οι μελέτες
Οι άνθρωποι τείνουν να επιλέγουν συντρόφους με παρόμοια χαρακτηριστικά ή, μήπως, η έλξη είναι θέμα τύχης; Τι προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία
Πόσο αυθόρμητη και απρόβλεπτη είναι η έλξη που νιώθει ένας άνθρωπος για έναν άλλο; Μήπως έχουμε πράγματι την τάση να μας «τραβάει» ένας συγκεκριμένος «τύπος» ή πρόκειται απλώς για μια ιδέα βαθιά ριζωμένη στην κουλτούρα μας;
Όπως φαίνεται, η επιστήμη έχει αρχίσει να δίνει απαντήσεις, τις οποίες παρουσιάζει ο Δρ. Justin J. Lehmiller στο Psychology Today.
«Ψάχνουμε» παρόμοια προσωπικότητα
Σε μελέτη του Πανεπιστημίου του Τορόντο, που δημοσιεύθηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences, αναλύθηκαν δεδομένα από 332 Γερμανούς, 159 άνδρες και 173 γυναίκες, σε βάθος εννέα ετών. Οι συμμετέχοντες είχαν διαφορετικούς συντρόφους στη διάρκεια της έρευνας και συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια σε διακριτές χρονικές στιγμές.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Όπως φαίνεται, η επιστήμη έχει αρχίσει να δίνει απαντήσεις, τις οποίες παρουσιάζει ο Δρ. Justin J. Lehmiller στο Psychology Today.
«Ψάχνουμε» παρόμοια προσωπικότητα
Σε μελέτη του Πανεπιστημίου του Τορόντο, που δημοσιεύθηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences, αναλύθηκαν δεδομένα από 332 Γερμανούς, 159 άνδρες και 173 γυναίκες, σε βάθος εννέα ετών. Οι συμμετέχοντες είχαν διαφορετικούς συντρόφους στη διάρκεια της έρευνας και συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια σε διακριτές χρονικές στιγμές.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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