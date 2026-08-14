Τα κουνούπια δεν τσιμπούν τυχαία – Τι τα κάνει να «διαλέγουν» συγκεκριμένους ανθρώπους

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η έλξη των κουνουπιών δεν είναι τυχαία, αλλά σχετίζεται με τη χημεία και το μικροβίωμα του δέρματος