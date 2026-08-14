Τα κουνούπια δεν τσιμπούν τυχαία – Τι τα κάνει να «διαλέγουν» συγκεκριμένους ανθρώπους
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Ιός Δυτικού Νείλου Κουνούπια Τσιμπήματα

Τα κουνούπια δεν τσιμπούν τυχαία – Τι τα κάνει να «διαλέγουν» συγκεκριμένους ανθρώπους

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η έλξη των κουνουπιών δεν είναι τυχαία, αλλά σχετίζεται με τη χημεία και το μικροβίωμα του δέρματος

Τα κουνούπια δεν τσιμπούν τυχαία – Τι τα κάνει να «διαλέγουν» συγκεκριμένους ανθρώπους
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Δεν είναι ιδέα σας: τα κουνούπια πράγματι φαίνεται να «προτιμούν» ορισμένους ανθρώπους. Μόνο που το κάθε είδος έχει τις δικές του… αδυναμίες.

Όπως αναφέρει το Euronews, νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο iScience έθεσε υπό το μικροσκόπιο 3 είδη:

- Το κουνούπι του κίτρινου πυρετού (Aedes aegypti),
- Το ασιατικό κουνούπι τίγρης (Aedes albopictus), και
- Το νότιο οικιακό κουνούπι (Culex quinquefasciatus).

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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