Η θερμοπληξία μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ακόμη και αφού δροσιστούμε – Τι συμβαίνει στο σώμα
Η θερμοπληξία μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ακόμη και αφού δροσιστούμε – Τι συμβαίνει στο σώμα
Παρόλο που η άμεση ψύξη του σώματος παίζει καίριο ρόλο, η θερμοπληξία μπορεί να πυροδοτήσει μια έντονη ανοσολογική αντίδραση που συνεχίζεται για μέρες
Η θερμοπληξία συχνά αντιμετωπίζεται ως κάτι που λύνεται αν το σώμα κρυώσει εγκαίρως. Στην πραγματικότητα, όμως, η πιο επικίνδυνη φάση μπορεί να συνεχίζεται ακόμη και όταν η θερμοκρασία έχει επιστρέψει στο φυσιολογικό.
Όπως εξηγεί σε άρθρο του στο The Conversation ο Borko Amulic, αναπληρωτής καθηγητής Ανοσολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, η θερμοπληξία δεν προκαλεί μόνο άμεση βλάβη από τη ζέστη. Μπορεί να ενεργοποιήσει το ανοσοποιητικό σύστημα σαν να αντιμετωπίζει μια σοβαρή λοίμωξη, παρότι δεν υπάρχει μικρόβιο που πρέπει να εξουδετερωθεί.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Όπως εξηγεί σε άρθρο του στο The Conversation ο Borko Amulic, αναπληρωτής καθηγητής Ανοσολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, η θερμοπληξία δεν προκαλεί μόνο άμεση βλάβη από τη ζέστη. Μπορεί να ενεργοποιήσει το ανοσοποιητικό σύστημα σαν να αντιμετωπίζει μια σοβαρή λοίμωξη, παρότι δεν υπάρχει μικρόβιο που πρέπει να εξουδετερωθεί.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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