Η θερμοπληξία μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ακόμη και αφού δροσιστούμε – Τι συμβαίνει στο σώμα
YGEIAMOU.GR
Καύσωνας Θερμοπληξία

Η θερμοπληξία μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ακόμη και αφού δροσιστούμε – Τι συμβαίνει στο σώμα

Παρόλο που η άμεση ψύξη του σώματος παίζει καίριο ρόλο, η θερμοπληξία μπορεί να πυροδοτήσει μια έντονη ανοσολογική αντίδραση που συνεχίζεται για μέρες

Η θερμοπληξία μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ακόμη και αφού δροσιστούμε – Τι συμβαίνει στο σώμα
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Η θερμοπληξία συχνά αντιμετωπίζεται ως κάτι που λύνεται αν το σώμα κρυώσει εγκαίρως. Στην πραγματικότητα, όμως, η πιο επικίνδυνη φάση μπορεί να συνεχίζεται ακόμη και όταν η θερμοκρασία έχει επιστρέψει στο φυσιολογικό.

Όπως εξηγεί σε άρθρο του στο The Conversation ο Borko Amulic, αναπληρωτής καθηγητής Ανοσολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, η θερμοπληξία δεν προκαλεί μόνο άμεση βλάβη από τη ζέστη. Μπορεί να ενεργοποιήσει το ανοσοποιητικό σύστημα σαν να αντιμετωπίζει μια σοβαρή λοίμωξη, παρότι δεν υπάρχει μικρόβιο που πρέπει να εξουδετερωθεί.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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