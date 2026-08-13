Από τις θερμίδες στη διατροφή ακριβείας: Η επιστήμη αλλάζει όσα ξέραμε για το φαγητό
Από τις θερμίδες στη διατροφή ακριβείας: Η επιστήμη αλλάζει όσα ξέραμε για το φαγητό
Γιατί δύο άνθρωποι αντιδρούν διαφορετικά στο ίδιο γεύμα; Ο κύριος Γεώργιος Ζακυνθινός, καθηγητής Τεχνολογίας, Ασφάλειας και Ανάπτυξης Λειτουργικών Τροφίμων και Υγειοπροστατευτικών Προϊόντων στη Δημόσια Υγεία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής εξηγεί πώς μικροβίωμα, γονίδια και μεταβολισμός ανοίγουν τον δρόμο για τη διατροφή ακριβείας
* Γράφει ο κ. Γεώργιος Ζακυνθινός, καθηγητής Τεχνολογίας, Ασφάλειας και Ανάπτυξης Λειτουργικών Τροφίμων και Υγειοπροστατευτικών Προϊόντων στη Δημόσια Υγεία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Με αναφορά ένα πρόσφατο άρθρο, «Από τους φεουδάρχες της γης στους φεουδάρχες της τεχνολογίας», επιχειρήθηκε να περιγραφεί μια μεγάλη αλλαγή που συντελείται στην αγροδιατροφή: η παραγωγική ισχύς μετακινείται σταδιακά από την κατοχή της γης και του φυσικού κεφαλαίου προς την κατοχή της γνώσης, των δεδομένων, των αλγορίθμων και των τεχνολογικών υποδομών.
Υπάρχει όμως μια δεύτερη μετάβαση, εξίσου σημαντική και ίσως ακόμη βαθύτερη: αλλάζει η ίδια η επιστήμη της διατροφής.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Με αναφορά ένα πρόσφατο άρθρο, «Από τους φεουδάρχες της γης στους φεουδάρχες της τεχνολογίας», επιχειρήθηκε να περιγραφεί μια μεγάλη αλλαγή που συντελείται στην αγροδιατροφή: η παραγωγική ισχύς μετακινείται σταδιακά από την κατοχή της γης και του φυσικού κεφαλαίου προς την κατοχή της γνώσης, των δεδομένων, των αλγορίθμων και των τεχνολογικών υποδομών.
Υπάρχει όμως μια δεύτερη μετάβαση, εξίσου σημαντική και ίσως ακόμη βαθύτερη: αλλάζει η ίδια η επιστήμη της διατροφής.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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