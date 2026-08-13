Από τις θερμίδες στη διατροφή ακριβείας: Η επιστήμη αλλάζει όσα ξέραμε για το φαγητό

Γιατί δύο άνθρωποι αντιδρούν διαφορετικά στο ίδιο γεύμα; Ο κύριος Γεώργιος Ζακυνθινός, καθηγητής Τεχνολογίας, Ασφάλειας και Ανάπτυξης Λειτουργικών Τροφίμων και Υγειοπροστατευτικών Προϊόντων στη Δημόσια Υγεία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής εξηγεί πώς μικροβίωμα, γονίδια και μεταβολισμός ανοίγουν τον δρόμο για τη διατροφή ακριβείας